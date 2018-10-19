Yaptığı at heykeli için yarım ton hurda kullandı

Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde yaşayan mozaik ve heykel sanatçısı Mervan Altınorak, yarım ton hurda ile yaptığı at heykelini Ankara'da yapılacak olan Hatay Günleri'nde sergileyecek.

Yaptığı geyik heykelini İstanbul'daki Hatay Günleri'nde sergileyen mozaik ve heykel sanatçısı Mervan Altınorak, bu defa da hurdadan at heykeli yaptı. İçerisinde her türlü demir hurda parçası bulunan yaklaşık yarım tonluk at heykelini bitirmeye çalıştığını belirten Altınorak, "Diriliş" adını verdiği heykeli Ankara'daki Hatay Günleri'nde sergileyeceği için heyecanlı olduğunu söyledi. Altınoarak, "Heykelin Hatay'ın en güzel şekilde tanıtımının yapılacağı 31 Ekim-4 Kasım tarihleri arasındaki sergide yer alması için yoğun çalışma içerisindeyim” dedi.