Yaralı Suriyeliyi sırtında 2 kilometre taşıyan polise başarı belgesi

Hatay Valisi Erdal Ata, Reyhanlı ilçesi sınır hattında ayağından ve vücudunun çeşitli yerlerinden yaralanan Suriyeli kadını, 2 kilometre sırtında taşıyan 20 yıllık polis memuru Başpolis Ömer Kılınçarslan'a başarı belgesi verdi.

Türk polisinin vefakar olduğunu ifade eden Hatay Valisi Erdal Ata, örnek davranış sergileyen polis memurlarına tebrikte bulundu. Vali Ata, “4 Eylül tarihinde, Reyhanlı ilçemizde sınırı yasa dışı yollarla geçerken yaralanan Suriyeli bir kadın ve yanında 2 çocukla beraber görülüyor. Bizim görevliler olaya müdahil oluyorlar. 2 polis arkadaşımız olay yerine ambulans yanaşamadığı için, sırtlarında taşıyarak ambulansa kadar getiriyorlar. Daha sonra da devlet hastanesine ulaşmasını ve tedavi edilmesini sağlıyorlar. Bundan dolayı ben her 2 polis arkadaşımızı, bu örnek davranışlarından dolayı kutluyorum. O tarihlerde de sosyal medyada ve basında önemli bir yer almıştı. Bu, Türk polisinin ne kadar vefakar olduğunun bir göstergesi, bir taraftan biz ülkenin emniyet ve asayişinin sağlanması için polis ve jandarma teşkilatımız gece, gündüz mesai gözetmeksizin çalışırken, o bir taraftan da bu tür olaylara asla duyarsız kalmayıp örnek bir davranış sergilemişlerdir. Ben her 2 polisimizi de gönülden kutluyor ve tebrik ediyorum. Başarılarının devamını diliyorum" dedi.

Türk milletinin merhametli bir yapıya sahip olduğunu söyleyen Başpolis Ömer Kılınçarslan ise, “Benim yerimde kim olursa aynı şeyi yapardı” dedi.

Reyhanlı ilçesinin Antakya istikametinde uygulama noktasında 24 saat usulü vatandaşların huzuru ve güveni için görev yaptıklarını belirten Kılınçarslan, yaşadıkları o anları şöyle anlattı:

“Bu görev yaptığımız esnada sabah 6 sıralarında bir bayan sesi, çok yavaş ve çok kısık şekilde bir çığlık sesi duymamız üzerine polis memuru Vedat arkadaşımızla birlikte yaralı bayan şahsın yanına çıkmaya karar verdik. Bayan şahsın yanına çıktığımızda, ayaklarında ayakkabısının olmadığını, ayaklarının patlamış olduğunu, tel örgüden geçmek isterken de yaralanmış olduğunu fark etmemiz üzerine, 112 ekiplerine haber verildi. Uçurum ve kayalık bir alan olduğu sebebiyle 112 ekiplerinin oraya ulaşamadığını bildiğimizden dolayı 112 ekiplerinin olduğu yere bahse konu bayan şahsı çocuklarıyla birlikte sırtımıza alarak aşağı 112 ekiplerinin yanına indirdik. Bahse konu bayan şahıs hastanede tedavi altına alınmıştır. Bizim Türk milletinin büyük özelliklerinden birisi de devletimize hainlik yapanların cezasını en sert şekilde verdiği gibi mazlum insanlara da merhametle yaklaşmasını en iyi şekilde bilen hem kamu personel hem de Türk milletimizin bu en büyük özelliklerinden bir tanesidir. Benim yerimde kim olursa olsun aynı şekilde bu bahse konulu bayan şahsa merhametle yaklaşmasını bilirdi ve o şekilde davranırlardı. Bu toplumda da, gerek sosyal medyada gerekse çevremizde, bu konudan dolayı çok güzel mesajlar aldık, topluma da güzel mesajlar verdiğini düşünüyorum. Valimiz başta olmak üzere, emniyet müdürümüz, müdür yardımcılarımız ve İlçe Emniyet Müdürümüz Nadir Müdürümüze desteğinden dolayı çok teşekkür ediyorum.”