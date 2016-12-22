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22 Aralık 2016 12:40

Yardım tırları sınırdan geçti

Yardım tırları sınırdan geçti

22 Aralık 2016 12:40

HATAY (İHA) – Suriyelilere ulaştırılmak üzere toplanan yardım malzemelerini taşıyan tırların Hatay’ın Reyhanlı ilçesindeki Cilvegözü Sınır Kapısı’ndan geçişi sürüyor.
Çeşitli sivil toplum kuruluşları, belediyeler, şirketler ve vatandaşların bağışlarıyla alınan un, giyecek, yiyecek gibi ihtiyaçlarla dolu tırlar, insanlık dramının yaşandığı Suriye’de mağdur vatandaşlara ulaştırılmak üzere yola çıktı. Cilvegözü Sınır Kapısı’na gelen tırlar, burada yapılan işlemlerinin ardından Suriye tarafına gönderiliyor. Uzun bir bekleyişin ardından hayvan yemi yüklü 50 tır da sınırdan geçiş yaptı.
Mersin’den gönüllü olarak yola çıkan un yüklü tırın şoförü Sabahattin Akça, kameralara el salladı. Cilvegözü Sınır Kapısı’ndan geçen tırlar, Bab-El Hava Sınır Kapısındaki tampon bölgede yüklerini boşaltarak Türkiye’ye geri dönüyor.
Sınır kapısındaki diğer tırların ise geçiş için bekleyişi sürüyor.



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