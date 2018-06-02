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02 Haziran 2018 21:21

Yardımeli Derneği Hatay’da 500 yetimi giydirdi

Yardımeli Derneği Hatay şubesi tarafından, Türk ve Suriyeli 500 çocuğa bayramlık kıyafet dağıtıldı.

Yardımeli Derneği Hatay’da 500 yetimi giydirdi

02 Haziran 2018 21:21


Yardımeli Derneği Hatay Temsilcisi İdris Alp, derneğin en büyük amaçlarından biri olan yardımlaşmayı sürdürdüklerini ifade ederek, “Bugün 200 yetimi giydireceğiz, peyderpey bu sayıyı bir hafta içerisinde 500’e tamamlayacağız. İçerisinde ayakkabılarından gömlek ve pantolona kadar giyim ihtiyaçlarını karşılıyoruz. Muhtarlarımızla da koordineli çalışıyoruz, onların gösterdiği yetimlerimize ulaşıyoruz. Türk-Suriyeli ayrımı yapmıyoruz hem Türk yetimlerimize hem de Suriyeli yetimlerimize ulaşmayı amaçlıyoruz" dedi.


500 Türk ve Suriyeli yetime dernek yetkililerince içerisinde bayramlık kıyafetlerin bulunduğu hediye paketleri dağıtıldı.




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