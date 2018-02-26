Diğer
Kategoriler
26 Şubat 2018 12:58

Yasakçı Hassa Kaymakamının çifte standart uygulamaları pes dedirtti

Hatay’ın Hassa ilçesini ziyaret eden Şehit Ömer Halisdemir’in babası Hasan Halisdemir’in, çadırda hayatını sürdüren ‘Yörük Ana’yı ziyareti sırasında, Hassa kaymakamı Yusuf Turan tarafından basına çifte standart uygulandı.

Yasakçı Hassa Kaymakamının çifte standart uygulamaları pes dedirtti

26 Şubat 2018 12:58


TSK ve ÖSO birlikleri tarafından Afrin’de terör örgütüne yönelik yürütülen operasyona destek amacıyla Hatay’ın Hassa ilçesine gelen Şehit Ömer Halisdemir’in babası Hasan Halisdemir’in, Yörük Ana’yı ziyaretinde basına çifte standart uygulandı. Önceki gün ziyaretlerin gerçekleşeceği haberi ile ilgili Hassa Belediyesi tarafından bütün basına bilgi verildi. Basın mensupları da sabah saat 09.00 sularında ziyareti takip etmek için Hassa ilçesinde Hasan Halisdemir’in de içinde bulunduğu konvoyla buluştu. Yörük Ana’nın yaşadığı Yarım Aktepe köyüne ziyaret için yola çıkan basın mensuplarına Hassa Kaymakamı Yusuf Turan tarafından çifte standart uygulandı.


Askeri arama noktasında heyetle birlikte gelen basın mensupları, Hassa Kaymakamı Yusuf Turan’ın yasağıyla karşılaştı. Anadolu Ajansı, TRT ve A Haber muhabirlerine izin verilirken, davet üzerine programı takip etmek için gelen İhlas Haber Ajansı (İHA) ve Kanal 7’nin muhabirleri yasakçı kaymakamın talimatıyla kontrol noktasından geçirilmedi.


Ziyaret programına Hassa Belediye Başkanı Abdurrahman Demirel, Şehit Ömer Halisdemir’in babası Hasan Halisdemir ve davetliler katıldı.



Kaymakamın yasaklarına vatandaş da basın da anlam veremedi


Kaymakam Turan, ilk olarak İHA ekibinin asker kumanyalarının paketlemesinde imece usulü gönüllü olarak çalışan öğretmenleri haber yapmasını istemedi. Ardından Zeytin Dalı Harekatına destek amacıyla Cuma günü okulda Fetih Suresi okumak isteyen Hassa İmam Hatip Lisesi öğrencilerinin haber yapılmasına mani oldu.


Son olarak da Hatay Valiliğin haber yapılması için izin verdiği ve Yörüklerin dua etmek için geldiği Türkmen Mezarlığı’nın haber yapılmasına da karşı çıkan yasakçı Kaymakam, ilçe halkı tarafından tepki çekmeye devam ediyor.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER HATAY HABERLERİ
HATAY HAVA DURUMU
15
°
C
Sağnak Yağışlı
  • Salı
    Sağnak Yağışlı
    15°C
  • Çarşamba
    Sağnak Yağışlı
    16°C
  • Perşembe
    Yağmurlu
    16°C
  • Cuma
    Az Bulutlu
    15°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
    AdIDM.
    Takı Dükkanı
    Gümüş Alyans Modelleri
    Nice Türkiye
    Nice Türkiye
    Otomatik Kapı Sistemleri
    www.nice-otomasyon.com
    Bft Türkiye
    Bft Türkiye
    Otomatik Kapı Sistemleri
    www.bft-turkiye.com

    AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
    BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
    Reklamı Geç