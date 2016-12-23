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23 Aralık 2016 09:55

Yaşlı çift sobadan zehirlenerek öldü

Yaşlı çift sobadan zehirlenerek öldü

23 Aralık 2016 09:55

Hatay’ın Payas ilçesinde yaşlı karı koca sobadan sızan gazdan zehirlenerek hayatını kaybetti.
Edinilen bilgiye göre, Hüseyin Alagöz (71) ve Nurten Alagöz (65) çifti, akşam saatlerinde Fatih Mahallesi’ndeki evlerinde ısınmak için sobayı yaktıktan sonra yattı.
Yaşlı çiftten haber alamayan yakınları geldikleri evde Hüseyin ve Nurten Alagöz çiftini yataklarında hareketsiz halde buldu. Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin müdahale ettiği karı kocanın hayatını kaybettiği belirlendi.
Yaşlı çiftin cenazeleri savcının incelemesinin ardından otopsi yapılmak üzere Adana Adli Tıp Kurumu Morgu’na gönderildi. Çiftin evinde yapılan incelemede bacanın tıkalı olduğu belirlendi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.



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