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Yayaya çarptı, darp edildi

Hatay’ın Samandağ ilçesinde yolun karşısına geçmek isteyen bir kişi, motosikletin çarpması sonucu hayatını kaybetti.

Hatay'ın Samandağ ilçesinde yolun karşısına geçmek isteyen bir kişi, motosikletin çarpması sonucu hayatını kaybetti. Kaza anı ve sonrasında motosikletlinin darp edilmesi güvenlik kamerası tarafından görüntülendi.


Alınan bilgiye göre, PVC kapı pencere işiyle uğraşan Nizam Berrak (59) PTT Caddesi'nde yolun karşısına geçmek istedi. Bu sırada bir motosiklet Berrak'a çarptı. Çarpmayla birlikte Berrak ile devrilen motosikletin sürücüsü yere düştü. Kazaya şahit olan ve yol kenarında park halindeki araçtan inen 2 kişi yerden kalkan motosiklet sürücüsüne saldırdı. Bu anlar bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından görüntülendi.


Olay yerine çağrılan sağlık ekipleri, Nizam Berrak'ın kaza yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. Kaza sonrası gözaltına alınan Ö.S. (20) adlı motosiklet sürücüsü adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.


Öte yandan, 3 çocuk babası Berrak'ın cenazesi Kurtderesi Mezarlığında toprağa verildi.

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