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Yayla dönüşü kaza: 5 yaralı

Hatay’ın Dörtyol ilçesinde, yayladan dönen otomobilin şarampole yuvarlanması sonucu 5 kişi yaralandı.

Hatay'ın Dörtyol ilçesinde, yayladan dönen otomobilin şarampole yuvarlanması sonucu 5 kişi yaralandı.


Edinilen bilgiye göre, Amanos dağları eteğinde bulunan Topaktaş Yaylası'ndan dönen Mustafa Güz'ün kullandığı 31 PB 192 plakalı otomobil, Çökek Yaylası mevkisinde direksiyon hakimiyetinin kaybolması sonucu yoldan çıkarak şarampole yuvarlandı.


Haber verilmesi üzerine kaza yerine jandarma, 112 ekipleri ve Hatay Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekipleri sevk edildi.


Kazada araç sürücüsü ile birlikte yolcu olarak bulunan 4 kişi yaralandı.


Araçtan çıkarılan yaralılar sağlık ekiplerince Dörtyol Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.


Şarampole yuvarlanan araç ise itfaiye ekipleri tarafından düştüğü yerden çıkartıldı.


Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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