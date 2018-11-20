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Yayladağı'nda 16 derslikli okulun inşasına başlandı

Hatay’ın Yayladağı ilçesinde, depreme dayanıksız olduğu için yıkılan Mehmet Akif Ersoy İlkokulu’nun yerine yapılacak yeni okul binasının inşasına başlandı.

Hatay'ın Yayladağı ilçesinde, depreme dayanıksız olduğu için yıkılan Mehmet Akif Ersoy İlkokulu'nun yerine yapılacak yeni okul binasının inşasına başlandı.


İlçe merkezinde yapımına başlanan okul inşaatında İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Öztürk ile incelemelerde bulunan Yayladağı Kaymakamı Ömer Faruk Yüce, yapılacak yeni okulun 16 derslikli olacağını söyledi.


Eski okul binasının 6 derslik olarak yıllarca eğitime hizmet ettiğini belirten Yüce, “Yeni eğitim binası 16 derslikli olarak planlandı. İlçedeki eğitim koşullarının iyileştirilmesi ve eksikliklerin giderilmesi için gece gündüz çalışıyoruz. Önümüzdeki dönemde iki yeni okul daha hizmete girecek” şeklinde konuştu.


Kaymakam Yüce, inşası hızla devam eden okulun önümüzdeki eğitim-öğretim yılına yetiştirileceğini söyledi.


İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Öztürk de yeni yapılacak okullar ile birlikte eğitim kalitesini arttırmayı hedeflediklerini belirtti.

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