Yayladağı’nda şehitler için Hatm-i Şerif okutuldu

Yayladağı Kız Meslek Lisesi öğrencileri tarafından şehitler için Hatm-i Şerif okutuldu.

Yayladağı Kız Meslek Lisesi konferans salonunda gerçekleştirilen program, şehitler için saygı duruşu ve İstiklal Marşının okunmasının ardından, 11’nci sınıf öğrencilerinden Edanur Kurtoğlu ve Senem Yalçın’ın konuşmalarıyla başladı.

Etkinlikte, ilçe müftülüğünde görevli İmam Arafat Kına tarafından okunan Kur’an ve Hatm-i Şeriflerin ardından konuşma yapan okul müdürü Mustafa Demirtaş, "Tüm öğrencilerimi bu duyarlı davranışlarından dolayı tebrik ediyorum" dedi.

Programın ardından okul idaresi tarafından öğrencilere lokum ikram edildi.