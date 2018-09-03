Yayman, çeşitli temaslarda bulunmak üzere Samandağ ilçesini ziyaret etti. Samandağ Belediye Başkanı Mithat Nehir’i de ziyaret eden Yayman, ilçede yapılması düşünülen ve yapımı devam eden hizmetlerle ile ilgili fikir alışverişinde bulundu.

Yayman, Başkan Nehir ile yaptıkları istişarede hizmetlerin önemine değinerek el birliğiyle memleketin faydasına olacak hizmetleri hayata geçireceklerini ifade etti.

Samandağ Belediye Başkanı Mithat Nehir, ilçede yapımı devam eden çevre yolu ile ilgili kamulaştırma sorunlarının çözülmesi, yeni hastane, yeni kaymakamlık binası, turizmin gelişmesinde katkı sunacağını ifade ettiği Samandağ Arsuz yolunun yapımı ile ilgili taleplerini ve görüşlerini iletti.

Ziyaret esnasında Samandağ Belediye Başkan Yardımcıları Mehmet Yıldız, Mehmet Ali Kamacı ve Meltem Ahras Nural’da hazır bulundu.