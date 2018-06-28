Yayman: "Samandağ’ı turizm kenti yapacağız"

Samandağ ilçesindeki Hıdır Bey Mahallesinde bulunan Bbin yıllık çınar olan Musa ağacı altında partililerle bir araya gelen Yayman, Samandağ ilçesinde bulunan dünyanın ikinci uzun sahili olan Çevlik sahilini ve bunun yanında Tutis tünelinin bulunduğunu ve buralarda yapılacak olan çalışmalardan sonra daha fazla turisti ilçeye getireceklerini ifade etti. Yayman, hedeflerinin Samandağ ilçesini turizm kenti yapmak olduğunu vurguladı.

24 Haziran seçimlerinde AK Parti’ye Hatay’dan çıkan oylardan dolayı vatandaşlara teşekkür eden Yayman, “Bizler tüm Hatay’ın milletvekili olacağız ve Hatay’a hizmet için elimizden geleni yapacağız. Herkesin içi rahat olsun bize oy verenlere de vermeyenlere de hizmet edeceğiz. Yüz yıllardır Hatay’da kardeşlik olgusu var bizlerde bu olgu çerçevesinde olacağız" dedi.