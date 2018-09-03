"Yed-i Velayet 7 Vilayet" Kısa Film Festivali’ne halk galası

Uluslararası Yed-i Velayet 7 Vilayet kısa film festivali halk galası Hatay’ın İskenderun ilçesinde gerçekleştirildi.

Kültür Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğü desteği ile düzenlenen festivalde, Anadolu’dan dünyaya mal olmuş 7 Türk İslam büyüğünün öğretileri üzerine, savaşın mağdur çocuk ve kadınlarını konu alan 7 adet kısa filmin gösterimi yapıldı.

Anıt Alanı’nda düzenlenen galaya vatandaşlarda yoğun ilgi gösterdi. Galada ilk önce, savaş mağduru kadınları konu alan bir defile düzenlendi.

7 Türk İslam büyüğünün öğretileri üzerine, savaşın mağdur çocuk ve kadınlarını konu alan 7 kısa film sinevizyon ile gösterimi yapıldı.

İyiliğe sevk eden karakterlerin öğretileriyle, bu yıl savaşın mağdur kadınları ve çocukları konu aldıklarını belirten Festival Komite Başkanı Eda Sürmeli, “Amacımız bu filmler ile İskenderun, Bursa ve İstanbul gösterimlerimizi bitirdikten sonra dünya sinemasına açılmak. Filistin’in, Suriye’nin, Arakan’ın ve Bosna’nın, o acı ile yoğrulmuş toprakların bir nebze de olsa empatisini kurmak. Tüm insanlığı bu 7 kamil insanın öğretisinden hoşgörüye, iyiliğe ve sevgiye davet etmektir. Güzel hikayeleri kaleme alanları tebrik ediyorum. İnsanlığın dini, dili, ırkı ve mezhebi yoktur. Sanat yoluyla verilen bu mesajla dünyada birçok kişiye ulaşılacaktır” dedi.

İskenderun Belediye Başkanı Seyfi Dingil, bu kısa film festivalinin amacına çok yakışan birliğin, beraberliğin kardeşliğin şehri olan İskenderun’da düzenlenmesinin çok güzel bir duygu olduğunu ifade ederek, “Bugün güzel bir etkinliğe ev sahipliği yapıyoruz. Etkinlikte emeği geçenlere organizatörümüze herkese teşekkür ediyorum. Yed-i Velayet 7 Vilayet de 7 tane ilim adamının, tasavvufçunun insanlığa sevgiyi, barışı, kardeşliği, hoşgörüyü öğreten bu çok değerli yetiştirdiğimiz değerlerin ve bütün dünyaya mal olan bu etkinlikleri böyle güzel bir organizeyle getiren Festival Komite Başkanı Eda Sürmeli’ye çok teşekkür ediyorum. İyi seyirler diliyorum. İnşallah devamını da diliyorum” diye konuştu.

Galaya CHP Hatay Milletvekili Suzan Şahin, İskenderun Belediye Başkanı Seyfi Dingil, Payas Belediye Başkanı Bekir Altan, İskenderun İlçe Emniyet Müdürü Mustafa Mithat Tolunay, İTSO Başkan Levent Hakkı Yılmaz, Festival Komite Başkanı Eda Sürmeli, İskenderun Turizm Derneği Başkanı Sabahattin Uygun’da katıldı.