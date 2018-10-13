Yelkenciler ikincilik kupasını İskenderun'a getirdi

2018 yılında birçok ulusal ve uluslar arası birçok şampiyonada mücadele eden İskenderun Yelken İhtisas ve Su Sporları Kulübü Antrenör ve sporcuları, kupa ve madalyalarını İskenderun Gençlik Hizmetleri ve Spor İlçe Müdürü Ferit Ali Gündel'e takdim etti.

İstanbul'da Optimist Takım Yarışlarında ve Göztepe'de ise Türkiye Yelken Federasyonu (TYF) Türkiye Şampiyonasında takım olarak Türkiye ikincisi olan İskenderun Yelken İhtisas ve Su Sporları Kulübü Antrenörü Gökhan Durkal, 2018 yılında kulüp olarak birçok başarıya imza attıklarını söyledi.

Kulüp oyuncularından Elmas Gül Koca, İrem Sütlü, Firdevs Yeğin, Mert Sütlü, Aras Çınar, Doğukan Eren Oğuzhan'ın milli takımlara seçildiğini belirten Durkal, “2018 yılında kulüp olarak birçok başarıya imza attık. 11-17 Şubat'ta Fethiye'de düzenlenen TYF Kış Kupası'nda, Elmas Gül Koca optimist kızlar ikinci oldu ve milli takım aday kampına çağrıldı. 07-11 Mart'ta Bodrum'da VI. Bodrum Uluslararası Optimist'te, sporcumuz Firdevs Yeğin optimist junior kızlar birincisi, 12 - 13 Mayıs Didim'de düzenlenen Türkiye Okul Sporları Yelken Yarışlarında, sporcularımız Firdevs Yeğin küçük kızlar Türkiye ikincisi, Nurettin Mert yıldız erkekler Türkiye beşincisi ve İrem Sütlü ise 4,7 laser Türkiye ikincisi oldu. 14- 19 Mayıs'ta yine Didim'de düzenlenen TYF Türkiye Şampiyonası'nda sporcularımız, Nurettin Mert Sütlü optimist genel Türkiye beşincisi, Elmas Gül Koca Kızlar optimist Türkiye ikincisi olarak milli takıma seçildi ve Güney Kıbrıs'ta düzenlenen Dünya şampiyonasında yarıştı. İrem Sütlü 4.7 laser kızlar Türkiye dördüncüsü olarak milli takıma seçildi ve Yunanistan'da yapılan Balkan şampiyonasında yarıştı. 20 - 29 Temmuz İstanbul Optimist Takım Yarışları ve 09 - 12 Ağustos'ta Göztepe'de düzenlenen TYF Türkiye Şampiyonası'nda takım olarak ikincilik ve son olarak da 26 – 30 Eylül'de Tekirdağ'da düzenlenen Rodostocup Optimist Yelken Yarışları'nda, Firdevs Yeğin optimist kızlar birincisi ve cherryy cup özel ödülünü kazandık. Bu manada bizlere her zaman destek veren İskenderun Gençlik Hizmetleri ve Spor İlçe Müdürü Ferit Ali Gündel'e desteklerinden dolayı teşekkür ediyor ve kupamızı kendisine takdim ediyoruz” diye konuştu.

İskenderun Yelken İhtisas ve Su Sporları Kulübü Antrenör ve sporcularını başarılarından dolayı kutlayan İskenderun Gençlik Hizmetleri ve Spor İlçe Müdürü Ferit Ali Gündel, “2018 yılında birçok ulusal ve uluslar arası turnuvalarda güzel başarılar elde ettiler. Milli takıma seçilen sporcularımızda milli takımlarda başarılı sonuçlar elde ettiler. Sporcularımız hem kentimiz İskenderun'u, Hatay'ı ve Türkiye'mizi gururlandıran uluslar arası turnuvalarda bayrağımızı dalgalandırdılar. Başta antrenörümüz olmak üzere tüm sporcularımızı başarılarından dolayı kutluyorum. Yelken sporu İskenderun'un görünen yüzü olacak bir spor. Gençlik Spor ilçe Müdürlüğü olarak her zaman desteklerimizi sunmaya çalışıyoruz ve sunmaya da devam edeceğiz. Bu manada tüm İskenderun'dan da aynı desteği bekliyoruz arkadaşlarımıza. Çünkü gerçekten bizleri gururlandıran bir tablo, Türk bayrağımızın uluslar arası turnuvalarda dalgalanması bizleri onurlandırmış ve gururlandırmıştır. Bütün arkadaşlarımızı bir kez daha kutluyorum” dedi.