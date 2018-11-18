Yeni Vali Rahmi Doğan Hatay'da göreve başladı

Cumhurbaşkanlığı kararnamesi ile Hatay Valisi olarak atanan Yeni Vali Rahmi Doğan, Hatay'a geldi. İlk olarak Valilik Hükümet Konağına gelen Doğan, Hatay protokolü tarafından karşılandı.

Hatay Valisi Rahmi Doğan, makamında basın mensuplarına yaptığı ilk açıklamada, “Değerli mesai arkadaşlarım, kıymetli meslektaşlarım, değerli basın mensupları ve sevgili Hataylılar, sizleri buradan sevgi ve saygılarımı sunarak sözlerime başlamak istiyorum. Bugün itibari ile göreve başlıyorum. Böyle zor ve stratejik bir ilde görev verilmiş olması bizi ayrıca memnun etmiştir. Benden önce görev yapan Valimiz Sayın Erdal Ata ‘ya yapmış olduğu hizmetlerinden dolayı şükranlarımı sunuyorum. Hatay'daki potansiyeli biliyorum. Hatay turizmiyle, tarımıyla, sanayisiyle çok ciddi anlamda potansiyeli olan bir ilimiz. Yapacağımız proje ve çalışmalar ile bu potansiyeli harekete geçireceğiz. Benim Valilik tarzım biraz farklıdır. Makamda oturan birisi değilim. Beni sürekli halkın içerisinde göreceksiniz. Projeler, iş ve yapılan işlerden netice alma benim için birinci önceliktedir. Hatay'a güzel şeyler yapmayı, insanımıza dokunmayı, onlarla güzel bir iletişim halinde olmayı amaçlıyorum. Rabbim hayırlara vesile kılsın Bismillah deyip başlıyorum" dedi.

Gazetecilerin “Hatay'da önceliğiniz ne olacak? Sizin için öncelik nedir?" sorularına cevap veren Yeni Vali, “Elbette eğitim bizim için çok önemli çünkü gayri safi milli hasılamızın büyük bir bölümünü eğitime ayıran bir ülkeyiz. Ben aynı zamanda Hatay'ın turizm anlamında büyük bir potansiyele sahip olduğunu düşünüyorum. Gerek tarımda, gerek sanayide, gerekse turizmde çok ciddi çalışmalarımız olacak. Hatay'ın turizmden yeterli payı almadığına inanıyorum. Öncelik konusunda tüm kurumlarımızdan ve güvenlik birimlerimizden gerekli bilgileri alıp çalışmaya başlayacağız” dedi.

Vali Doğan daha sonra vali yardımcıları ve kaymakamlarla kısa bir toplantı gerçekleştirdi.