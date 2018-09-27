Yeşil sahaların doktor hakemi 3 günlük bebeği hayata bağladı

Dünyada her 5 bin canlı doğumda bir vaka olarak görülen ‘ensefalosel' rahatsızlığıyla doğan Suriyeli 3 günlük bebeğin Hatay İskenderun'da yapılan başarılı ameliyatla kafatasının arkasındaki iki kese alındı.

Suriye'de yaşayan Kenavati çiftinin 7'inci çocuğu Ahmet "ensefalosel" hastalığı ile dünyaya geldi. Kenavati çiftine riskli olduğu için bebeğin hemen ameliyat edilmesi gerektiği söylendi. Suriyeli çift, Türkiye'ye gelerek bebeği İskenderun'da bulunan özel bir hastaneye getirdi. Yeşil sahaların futbol hakemlerinden Beyin ve Sinir Cerrahisi Uzmanı Op. Dr. Özkan Çeliker, yeni doğan bebeği müşahede altına aldı. 3 günlük bebek 2 gün süren hazırlıkların ardından başarılı bir şekilde ameliyat edildi.

Dr. Çeliker, nadir görülen bu rahatsızlığın anne karnında bebeğin kafatasının oksipital kemik diye adlandırılan enseye yakın bölümünün düzgün birleşemeyip bu açıklıktan canlı beyin dokusunun ve beyin omurilik sıvısının bir kese içerisinde birikmesi olduğunu belirtti.

2003 yılından bu yana aktif olarak 15 yıldır yeşil sahalarda hakemlik yapan, 3 günlük bebeği dünyada 5 bin doğumda bir görülen ‘ensefalosel' teşhisiyle ameliyat eden Beyin ve Sinir Cerrahisi Uzmanı Op. Dr. Özkan Çeliker, vakanın her 5 bin canlı doğumda bir görüldüğünü, böyle vakaların mutlaka müdahale edilmesi gereken ciddi bir rahatsızlık olduğunu söyledi.

"Bağımsız iki tane kese vardı"

3 günlük bir bebeğin beyninde bir kese ve keselerden birinde akıntı olduğu yönünde haber gelmesiyle birlikte hemen yoğun bakıma gittiğini belirten Op. Dr. Özkan Çeliker, “Muayene yaptığımızda bebekte gerçekten bir kese değil, iki kese olduğunu gördük. Keselerden bir tanesinde aktif bir beyin sıvısı ve kan gelmekteydi. Biz de hemen beyin görüntülemelerini ve başka eşlik edebilecek bir problem olup olmadığını görmek için omurilik taramalarını yaptık. Normalde biz tek kese görürüz, ya da o tek keseden birkaç tane kesecik gibi görürüz. Ama bunda bağımsız iki tane kese vardı. Birisi dışarı açılmış ve kanamalı diğeri de üstü ciltle kapatılmış iki ensefalosel dediğimiz ve yaklaşık olarak da 5 bin doğumda bir görülen keseleri tespit ettik. İki kese ayrı ayrı çok fazla görmeyiz. Biz ameliyat hazırlıklarımızı yaptıktan sonra yeni doğan bebeğimizi acil olarak ameliyatımıza aldık. Ve başarılı bir şekilde de keseleri çıkarttık, tamirimizi yaptık. Artık bebeğimizin keseleri yok. Şuanda bebeğimizin yoğun bakımda tedavisi devam ediyor” diye konuştu.

Yeni doğan yoğun bakımda tedavisi devam eden Ahmet Kenavati adlı bebeğin sağlık durumunun iyi olduğunu ifade eden Op. Dr. Çeliker, "Bebeğimiz yeni doğan olduğu ve hayati riski olduğu için pediatri doktorlarımız takipte, şuan için iyi gidiyor. Bundan sonraki süreçte de bebeğimizin tedavisini bitirip ailesine sağlıklı bir şekilde vermek istiyoruz" dedi.

Bebeğin babası Suriyeli Nefie Kenavati ise Op. Dr. Çeliker'e, gerçekleştirdiği başarılı ameliyattan dolayı teşekkür etti.

2003 yılında futbol hakemliğine başladığını ifade eden Beyin ve Sinir Cerrahisi Uzmanı Op. Dr. Özkan Çeliker, "2005 – 2006 yıllarında 3. Lig'den itibaren Süper Lig'e kadar yaklaşık olarak 15 yıla yakın hakemlik hayatı sürdürdüm. Tabi meslekle birlikte zor olduğu için belli kısımlarda, belli fedakarlıklar yapmak zorunda kalıyorsunuz. Nasip bu kadarmış deyip geçen sezon noktaladım. Artık devam etmiyorum. Ama o camiada olmaktan her zaman gurur duydum, ayrı bir keyifti. Jübile yapacak bir maç olmadı çünkü sonradan karar verdim. Bunun üzerine bir jübile yapacak fırsatım olmadı. Jübilemiz hala elimizde saklı" diye konuştu.