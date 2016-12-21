Yoğun sis ve buzlanma kazaya sebep oldu

Hatay’ın Yayladağı ilçesinde, sabah saatlerinde başlayan kar yağışının da etkisiyle oluşan yoğun sis ve buzlanmadan dolayı öğrenci servisi yoldan çıkarak yan yattı.

Yayladağı’na bağlı mahallelerde taşımalı eğitim gören öğrencileri taşıyan 31 S 2531 plakalı öğrenci servisi, öğrencileri okula bıraktıktan sonra Antakya istikametine doğru hareket etti. Yayladağı-Antakya karayolu Gürışık Mahallesi yakınlarında sis ve buzlanmadan dolayı yoldan çıkan araç yan yattı. Servisin boş olması nedeniyle can kaybı yaşanmazken, araçta maddi hasar meydana geldi.

Bölgede devam eden kar yağışı sebebiyle trafik ekipleri denetimleri arttırarak, sürücüleri olası tehlikelere karşı uyarıyor.