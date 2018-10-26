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Yolcu otobüsü seyir halindeyken alev alev yandı

Hatay’da Antakya’dan İskenderun’a giden yolcu otobüsü seyir halindeyken yandı.

Hatay'da Antakya'dan İskenderun'a giden yolcu otobüsü seyir halindeyken yandı.


Alınan bilgiye göre, dün akşam saatlerinde Antakya- İskenderun Karayolu Kıcı mevkisinde seyir halindeki bir yolcu otobüsü, henüz bilinmeyen nedenle alev aldı. Yangının fark edilmesiyle otobüs şoförü, aracı yolun kenarına park edip yolcuları tahliye etti. Kısa sürede alevler içinde kalan otobüs, trafiğin de aksamasına sebep oldu.


Olay yerine çağrılan itfaiye ekipleri, müdahale ederek yanan otobüsü söndürdü.


Yangının çıkış nedenini belirlemek için çalışma başlatıldı.

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