Yolda bulduğu cüzdanı sahibine teslim etti

Hatay'ın Payas ilçesinde bir genç, bulduğu para cüzdanını sahibine teslim etti.

Alınan bilgiye göre, 22 yaşındaki Servet Sefa Kılınç, Fahrettin Altay Caddesi, pazar yeri civarında yürürken içinde para olan bir cüzdan buldu. Para cüzdanının içinden İsmail Doğan'a (65) ait kimlik çıktı. Kimlikten yola çıkan genç, yaşlı adamı bulup cüzdanını teslim etti.

Cüzdan sahibi İsmail Doğan ise, "Allah ondan razı olsun. Bu dönemde böyle düzgün insanların var olması bizim için bir şans" dedi.