İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Yolda bulduğu cüzdanı sahibine teslim etti

Hatay’ın Payas ilçesinde bir genç, bulduğu para cüzdanını sahibine teslim etti.

Hatay'ın Payas ilçesinde bir genç, bulduğu para cüzdanını sahibine teslim etti.


Alınan bilgiye göre, 22 yaşındaki Servet Sefa Kılınç, Fahrettin Altay Caddesi, pazar yeri civarında yürürken içinde para olan bir cüzdan buldu. Para cüzdanının içinden İsmail Doğan'a (65) ait kimlik çıktı. Kimlikten yola çıkan genç, yaşlı adamı bulup cüzdanını teslim etti.


Cüzdan sahibi İsmail Doğan ise, "Allah ondan razı olsun. Bu dönemde böyle düzgün insanların var olması bizim için bir şans" dedi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Gazete 1. Sayfalar

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.