Yolun karşısına geçmek isterken kazada öldü

Hatay’ın Erzin ilçesinde yolun karşısına geçmek isteyen bir kişi otomobilin çarpması sonucu hayatını kaybetti.
Hatay'ın Erzin ilçesinde yolun karşısına geçmek isteyen bir kişi otomobilin çarpması sonucu hayatını kaybetti.
Alınan bilgiye göre, E5 karayolu, Yeşiltepe Mahallesi Botaş Yol Kavşağında meydana gelen kazada, Kemal Kesmen'in kullandığı31 L 2846 plakalı otomobil, yolun karşısına geçmek isteyen Murat Dizmen'e (48) çarptı. Kazada, Murat Dizmen olay yerinde hayatını kaybetti.
Kazayla ilgili jandarma inceleme başlattı.