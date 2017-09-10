Yorgun mermi gazetecinin aracına isabet etti

Reyhanlı Belediye binası yanındaki Gizem Matbaacılık sahibi ve aynı zamanda İHA muhabiri olan Ecevit Cemiloğlu’na (43) ait iş yerinin önünde park halinde olan 34 TP 1594 plakalı otomobilin tavanına mermi isabet ettiği sırada oğlu Emrullah Cemiloğlu’nun (14) da aracın yanında iş yerinin önünde temizlik yaptığı belirtildi. Şans eseri olayda yaralanan olmadı.

Dün akşam saatlerinde yaşanan olaydan sonra iş yerini kapatıp otomobiline binerken tavanda bir cisim gördüğünü söyleyen Cemiloğlu, cismi incelediğinde mermi olduğunu anlayınca polise haber verdi. Reyhanlı Emniyet Müdürlüğü asayiş ve olay yeri inceleme ekipleri araçta inceleme yaparak mermiyi çıkardı. Mermi balistik incelemeye gönderilecek.

Otomobil sahibi gazeteci Ecevit Cemiloğlu, iş yerinde çalıştığı sırada, çevredeki düğünlerden silah sesleri duyduğu söyleyerek, “Akşam iş yerimi kapattım. Otomobilime binip evime gidecektim. Sürücü koltuğunun üstündeki tavanda bir cisim gördüm. Mermi olduğunu anladım. Polise haber verdim. Yorgun mermi olduğu söylendi” dedi.

Bu sırada, oğlu 14 yaşındaki Emrullah’ın iş yerinde kendisi ile birlikte olduğunu ve otomobilin hemen yanında temizlik yaptığını belirten Cemiloğlu, merminin oğluna isabet etmemesinin büyük şans olduğunu söyleyerek şöyle dedi:

“Oğlum otomobile yakın iş yerimizin önünde temizlik yapıyordu. Hatta mermiyi fark ettiğimizde bana biraz önce bir ses duyduğunu ancak anlam veremediğini de söyledi. Çok şükür otomobile geldi. Oğluma da gelebilirdi. Tüm yetkililere sesleniyorum. Düğünlerde silah sıkılmaması konusunda gerekli önlemler alınsın. İllaki birilerinin ölmesi mi lazım”.

Emrullah Cemiloğlu ise babasına ait iş yerinin önünü temizlediği sırada bir ses duyduğunu belirterek, “Duyduğum sesi babama söyleyecektim. Sesin ne olduğunu bilmiyordum. İş yerini kapatıp otomobile binerken merminin tavanda olduğunu fark ettik. Düğünlerde silah sıkılmasın insanların canı yanmasın” diye konuştu.