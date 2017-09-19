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19 Eylül 2017 09:03

Yüksekten düşen işçi hayatını kaybetti

Hatay’ın Payas ilçesinde faaliyet gösteren İskenderun Demir Çelik A.

Yüksekten düşen işçi hayatını kaybetti

19 Eylül 2017 09:03

Ş. (İSDEMİR) fabrikasında yüksekten düşen işçi hayatını kaybetti.


Edinilen bilgiye göre, İskenderun Demir Çelik Fabrikası çelikhane müdürlüğünde çalışan Mustafa Savcı (34) adlı işçi, dün saat 10.00 civarında 7,5 metre yükseklikte çalışırken dengesini kaybederek yere düştü. Olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından yapılan müdahale sonrası işçinin hayatını kaybettiği öğrenildi.


Mustafa Savcı’nın cenazesinin Dörtyol Devlet Hastanesi morguna kaldırıldığı, olayla ilgili soruşturma başlatıldığı bildirildi.




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