Ş. (İSDEMİR) fabrikasında yüksekten düşen işçi hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre, İskenderun Demir Çelik Fabrikası çelikhane müdürlüğünde çalışan Mustafa Savcı (34) adlı işçi, dün saat 10.00 civarında 7,5 metre yükseklikte çalışırken dengesini kaybederek yere düştü. Olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından yapılan müdahale sonrası işçinin hayatını kaybettiği öğrenildi.

Mustafa Savcı’nın cenazesinin Dörtyol Devlet Hastanesi morguna kaldırıldığı, olayla ilgili soruşturma başlatıldığı bildirildi.