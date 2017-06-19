Yurtdışında çare bulamadığı ağrılarından Türkiye’de kurtuldu

İsviçre’de yaşadığını ve tatil için Dörtyol ilçesindeki ailesinin yanına gelen 58 yaşındaki Melek Candemir, boyun ve omuzlarındaki ağrı ve uyuşmanın tekrar nüksettiğini belirterek, “Yaklaşık bir yıldan bu yana tedavi görmeme rağmen, boynumda ağrı ve kollarımda uyuşmalar oluyordu. Kolumu kaldıramayacak durumdaydım. İsviçre’de doktora gittim, ilaç kullandım. Bir süre sonra yine ağrılarım oluyordu. Ardından her iki omzuma kortizon uygulandı. Fakat bir faydasını görmedim. Değişik doktorlara gittim, bir çare bulamadım. Ailemin yanına Dörtyol’a geldim. Ağrılarım devam edince, özel hastanede Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Uzmanı Dr. Mahmut Aslan’a muayene oldum. Muayene sonrası 3 seans kuru iğneleme yöntemi uyguladı bana. Şu an ağrım yok diyebilirim” dedi.

"Kuru iğneleme ilaç içermemektedir"

Uzm. Dr. Mahmut Aslan ise kuru iğneleme tedavisinin, yan etkisi olmayan, tedavi edici ve zararsız bir uygulama olduğunu vurgulayarak, “İğne, herhangi bir ilaç içermediğinden ‘kuru iğne’ olarak adlandırılır. Hastalarda fizik tedaviye ek olarak destek tedavisi şeklinde uygulanmaktadır. Bu tedavi yöntemi, akupuntur iğneleri ile yapılmaktadır. Boyun fıtığı ve kireçlenmesi, bel fıtığı ve kireçlenmesi, sırt ağrıları geçmeyen dirençli omuz ağrılarına yardımcı tedavi olarak, migren ve gerilim tipi baş ağrısı, kollarda sinir sıkışması görülen hastalarda bu tedavi yöntemini uygulayabiliyoruz” diye konuştu

"Tedavi 3-5 seans uygulanmaktadır"

Kuru iğnelemenin uygulanışı hakkında bilgiler veren Uzm. Dr. Aslan, şunları kaydetti:

“Öncelikle uygulanacak olan ağrılı bölge steril edilir. Daha sonra akupunktur iğneleri doktor tarafından batırılır. İğneler yaklaşık 10-15 dakika batırılmış halde bekletilir. Burada amaç ağrılı kas spazmlarının, kasılmalarının gevşetilmesidir. Ardından duruma göre sıcak uygulama gibi ek tedavi yöntemleri uygulanabilir. Tedavi, hastanın mevcut şikayetlerine göre ortalama 3-5 seans şeklinde değişebilmektedir. Belli aralıklarla seans sayısı arttırılabilir.”