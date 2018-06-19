Yusuf Abdioğlu Hatayspor’da

Lig’de mücadele edecek olan Hatayspor, ilk dış transferini MKE Ankaragücü’nden stoper mevkiinde görev yapan Yusuf Abdioğlu’nu takıma kazandırarak gerçekleştirdi.

Hatayspor Osman Çalgın Tesisleri’ndeki imza töreninde konuşan Hatayspor Kulübü Başkanı Mehmet Maden ilk transferlerini gerçekleştirdiklerini vurguladı. Sportif direktör olarak eski milli futbolcu Gökhan Zan’ı göreve getirdiklerini ve transfer çalışmalarını yürüttüğünü belirten Maden, “Şampiyon olduktan sonra Gökhan Zan ile anlaşmaya vardık. Hatay’a değer katma anlamında yardım istedik. Sportif Direktör olarak aramıza kattık ve teknik çalışmalar Teknik Direktörümüz İlhan Palut ve Gökhan Zan’ın kontrolünde devam ediyor. Sporcu izlemelerini yaparak, yönetime bilgi veriyorlar. Transferde hızlı davrandık ve bizde kalmasını istediğimiz oyuncularımızla sözleşme imzaladık. Kaleci Akın Alkan, Sadi Karaduman, Yılmaz Özeren, Hamza Gür ve Caner Hüseyin Bağ ile sözleşme yeniledik. Sözleşmesi devam eden futbolcularımızı da kampa götüreceğiz ve ondan sonra karar vereceğiz. Dış transfere başladık ve ilk transferimizi gerçekleştirdik. Şampiyon olan bir takımdan geliyor. Geçtiğimiz sezon 1. Lig’de mücadele etmesinin ardından şampiyon MKE Ankaragücü’nden Stoper Yusuf Abdioğlu’nu takımımıza transfer ettik. Hayırlı uğurlu olmasını diliyorum” dedi.

Hatayspor’un Sportif Direktörü Gökhan Zan ise transfer edilen Yusuf Abdioğlu’nun başarılı bir stoper olduğunun altını çizerek, “Son olarak MKE Ankaragücü’nde oynayan Yusuf Abdioğlu’nu takımımıza kazandırdık. Orada şampiyonluk yaşamış bir isim. Çok beğendiğim, İlhan Palut’la istişare ettiğimiz ve isteyerek aldığımız bir futbolcu. Kendisini transfer etmek istediğimiz yaptığımız görüşmede kendisi çok mutlu oldu. Transfer komitesi ve İlhan hocamızla görüşmemiz sonrasında Yusuf Abdioğlu’na yoğunlaştık. Yönetimimize bildirdik ve bütçe olarak uygun gördüler. Altınordu’da istikrarlı bir şekilde forma giymiş ve Ankaragücü’nde büyük sorumluluk alarak takımını şampiyonluğa taşımış bir futbolcu. Takımımıza yerli ve yabancı futbolcu transferleri yapacağız. Başarılı Türk stoperlerin başında Yusuf Abdioğlu geliyor. Bizim için yerli futbolcularımızın da başarılı olması çok önemli. Hatayspor için hayırlı uğurlu olmasını diliyorum” diye konuştu.

Hatayspor’un yeni transferi Yusuf Abdioğlu ise Hatayspor’u başarıya taşımak için çabalayacağını vurgulayarak, “Ankaragücü’nde çok güzel bir şampiyonluk yaşadık ve burada da aynı duyguları yaşamak istiyorum. Kulübümüzü başarıya taşımak için elimden geleni yapacağım. Hatayspor Kulübü’nü bir üst lige çıkarmak için çabalayacağız. İnşallah hepimiz için hayırlı bir sezon olur” şeklinde konuştu.