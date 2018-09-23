"Zahter" diyarında artık "çilek" yetişecek

Hatay'ın Altınözü ilçesinde zeytin ve zeytinyağından sonraki en büyük gelir kaynağı olan zahtere çilek rakip olacak. İlçede, Altınözü Kaymakamlığı ve Altınözü Halk Eğitim Merkezi işbirliğiyle 'pilot çilek' uygulaması hayata geçirildi.

Adı kekik türü olan zahterle anılan ve Hatay'ın 111 tonluk zahter ihtiyacının 102 tonunu karşılayan Kozkalesi Mahallesi'nde 'pilot çilek' uygulaması başlatıldı. Zahter üretimine alternatif oluşturmak isteyen Altınözü Kaymakamlığı, bölgenin elverişli koşulları nedeniyle Kozkalesi Mahallesi'nde 3 dönümlük arazide deneme çilek üretim uygulamasını hayatını geçirdi.

Kozkalesi Bölgesinde başka ürünlerinde yetişebileceğini kanıtlamak için işe koyulduklarını vurgulayan Projesi Koordinatörü Gökhan Arslan, çilek sezonundan 1 ay önce ürün elde edeceklerini ifade etti. Koordinatör Arslan, "Bu alanda çilek yetiştirilmesi kararı verildikten sonra hemen yola koyulduk. Yaklaşık 3 dönümlük araziyi pilot çilek uygulama arazisi yaptık. Kozkalesi Bölgesinde, zahter üretimi birinci sıradayken daha farklı ürünlerinde yetiştirileceğini ispatlama adına bu projeyi burada uyguladık. Kaymakamımız Bülent Uygur beyefendinin talimatı üzerine, bu 3 dönümlük arazi üzerinde ekimi geçen hafta gerçekleştirdik. Mart ayında çilek almaya başlayacağız. Yaklaşık 1 ay öncesinden ürün elde etmiş olacağız. Buranın rakımı çileğe uygundur. Bu nedenle Kozkalesi'nde yapılmaya karar verildi. Kozkalesi'nde zahterde büyük sıkıntılar yaşanan arazilerde alternatif ürün olarak çilek üretimi yapılabilecektir" dedi.

Çileğin bakım isteyen bir ürün olması nedeniyle sürekli olarak 2 elemanın bölgede bekletildiğini vurgulayan Gökhan Arslan, "Bu pilot bölgemizde yaklaşık 4 ton ürün almayı hedeflemekteyiz. Yıllık üretimimiz 12 tonu bulabilecek. Elde edilecek ürünlerin satışını sağlamak içinde bir ofis oluşturduk. Bu ofisten ilerleyen dönemde çileğin tamamı istenilen bölgeye ulaştırılacaktır" açıklamalarında bulundu.

"Kozkalesi yeniliklere açık"

Kozkalesi Mahallesi halkının ekmeğini topraktan çıkardığını söyleyen Altınözü Kaymakamı Bülent Uygur, Kozkalesi'nin yeniliklere açık olduğunu ifade etti. Kaymakam Uygur, "İlçemizde bir köyümüzü pilot olarak seçtik, Kozkalesi Köyümüzü. Kozkalesi aynı zamanda Hatay'daki 111 ton üretilen zahterin 102 tonunu üreten bir köyümüz. Bu da bize şunu gösteriyor, Kozkalesi yeniliklere açık ve bu tarz projelerde kadın, erkek ayrım gözetmeksizin herkes elini taşın altına koyup emek vererek bunun karşılığını topraktan bekleyen bir köyümüz. Bu köyümüzde İlçe Halk Eğitim Müdürlüğümüz ve Kaymakamlık Proje Ofisi, bir proje geliştirdiler. İnşallah bunu başarılı olacağına inanıyoruz" diye konuştu.