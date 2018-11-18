İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Zeytin tarlasında cinayet

Hatay’ın Altınözü ilçesinde zeytin toplamaya giden bir şahıs tarlasında ölü halde bulundu.

Hatay'ın Altınözü ilçesinde zeytin toplamaya giden bir şahıs tarlasında ölü halde bulundu.


Edinilen bilgiye göre, Ahmet Kesnik'ten (35) haber alamayan yakınları, Yolağzı-Sivrikavak mahalle sınırında bulunan zeytinliğe geldi. Olay yerine gelen yakınları Kesnik'in cansız bedeniyle karşılaştı. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine gelen Jandarma ekipleri cinayet şüphesiyle geniş güvenlik önlemi alarak incelemelerde bulundu.


Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.