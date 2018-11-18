Zeytin tarlasında cinayet

Hatay'ın Altınözü ilçesinde zeytin toplamaya giden bir şahıs tarlasında ölü halde bulundu.

Edinilen bilgiye göre, Ahmet Kesnik'ten (35) haber alamayan yakınları, Yolağzı-Sivrikavak mahalle sınırında bulunan zeytinliğe geldi. Olay yerine gelen yakınları Kesnik'in cansız bedeniyle karşılaştı. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine gelen Jandarma ekipleri cinayet şüphesiyle geniş güvenlik önlemi alarak incelemelerde bulundu.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.