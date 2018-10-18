Zeytin ve Zeytinyağı Festivali 27 Ekim'de

Hatay'ın Altınözü ilçesinde ikincisi düzenlenecek olan "Zeytin ve Zeytinyağı Festivali" 27-28 Ekim'de gerçekleşecek.

Altınözü Kaymakamı Bülent Uygur, ilçenin adını tüm Türkiye'ye duyurabilmek, zeytini ve zeytinyağını ülkeye tanıtmak amacında olduklarını belirterek, “Daha önceleri Hatay'da zeytin var mı diyorlardı ama artık markalaşması yolunda önemli yol kat ettik. Sadece zeytin üzerine 15 adet proje var. Bunlardan en önemlisi olduğuna inandığım Altınözü Zeytin Belgeseli'ni tamamladık ve festivalde izleteceğiz. Zeytincilik OSB ile alakalı çalışmalarımız da devam ediyor. Bu sene yağmurların az olması sebebiyle zeytinde rekolte düştü” dedi.

Festivalin ilk gününde yapılacak olan etkinliklerle ile ilgili bilgiler veren Kaymakam Uygur, “27 Ekim 2018 Cumartesi günü festival programı Atatürk Anıtına çelenk bırakılması ve festival kortej yürüyüşü ile başlayacak olup, sezonun ilk zeytin hasadı, Altınözü Belediyesi yeni hizmet binası açılışı, “Altınözünde Zeytin Hasadı” konulu belgesel film gösterimi, Altınözü Müftülüğü Yatılı Hafızlık Kuran Kursu temel atma töreni, Canan Karatay ile Sağlıklı Yaşam Söyleşisi ve Zeytin Tadında Yaşam programıyla devam edecek” dedi.

Kaymakam Uygur festivalin ikinci gününde ise, Türkiye Bisiklet Federasyonu programında yer alan “Altınözü Zeytin Kupası Dağ Bisikleti Yarışması” ile başlayacağını, Altınözü Zeytin Temalı Uluslararası Fotoğraf Yarışması, çeşitli aktiviteler ve yarışmalarla devam edeceğini, Zeytin Dalı Korosu Solo Konseri ile Festival programın sona ereceğini söyledi.