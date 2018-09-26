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Ziraat Türkiye Kupası 3. Eleme Turu: Hatayspor: 2 - Esenler Erokspor: 1

Hatayspor, Ziraat Türkiye Kupası 3.

Eleme Turu'nda Esenler Erokspor'u 2-1 mağlup ederek bir üst tura yükseldi.



Stat: Antakya Atatürk


Hakemler: Alper Çetin, Sezgin Çınar, Ali Can Alp


Hatayspor: Ömer, Yasin, Soner, Mehmet, Hamidou, Hamza (Tom dk. 60), Gökhan (Caner dk. 87 ?), Yılmaz, Özgür (Selim dk. 68), Dmytro, Sinan


Teknik Direktör: Murat Sönmez


Erokspor: Özgün, Muharrem, Sinan, Batıcanxx, Emre, Alper, Cihan (Şeyhmus dk. 82 ?) Barış (Engin dk. 58), Serhat, Halil, Eray


Teknik Direktör: Zafer Turan


Goller: Eray (dk. 20) (Erokspor), Soner (dk. 32), Selim (dk. 84) (Hatayspor)


Sarı kartlar: Özgür, Gökhan (Hatayspor), Emre (Erokspor)

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