Ziraat Türkiye Kupası 3. Eleme Turu: Hatayspor: 2 - Esenler Erokspor: 1

Hatayspor, Ziraat Türkiye Kupası 3.
Eleme Turu'nda Esenler Erokspor'u 2-1 mağlup ederek bir üst tura yükseldi.
Stat: Antakya Atatürk
Hakemler: Alper Çetin, Sezgin Çınar, Ali Can Alp
Hatayspor: Ömer, Yasin, Soner, Mehmet, Hamidou, Hamza (Tom dk. 60), Gökhan (Caner dk. 87 ?), Yılmaz, Özgür (Selim dk. 68), Dmytro, Sinan
Teknik Direktör: Murat Sönmez
Erokspor: Özgün, Muharrem, Sinan, Batıcanxx, Emre, Alper, Cihan (Şeyhmus dk. 82 ?) Barış (Engin dk. 58), Serhat, Halil, Eray
Teknik Direktör: Zafer Turan
Goller: Eray (dk. 20) (Erokspor), Soner (dk. 32), Selim (dk. 84) (Hatayspor)
Sarı kartlar: Özgür, Gökhan (Hatayspor), Emre (Erokspor)