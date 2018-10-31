Ziraat Türkiye Kupası: Hatayspor: 3 - Fethiyespor: 1

Hatayspor, Ziraat Türkiye Kupası 4.
Tur maçında konuk ettiği Fethiyespor'u 3-1 yenerek bir üst tura yükseldi.
Maçtan dakikalar
34. dakikada Onur Okan'ın sert şutunu Hatayspor kalecisi Kemal son anda kornere çeldi.
35. dakikada Tom'un sert şutu defansa çarparak Sinan'ın önünde kaldı. Tecrübeli futbolcu düzgün vuruşla golü attı. 1-0
45+1. dakikada ani gelişen Fethiyespor atağında Ahmet Çebeci'nin asistiyle Metin skorda eşitliği sağladı: 1-1
58. dakikada Tom'un soldan kestiği ortada Hamza topu boş kaleye atamadı.
80. dakikada Özgür'ün pasında topla buluşan Selim Ilgaz, sert ve düzgün bir vuruşla topu ağlara gönderdi. 2-1
90+2. dakikada Tom'un pasıyla topla buluşan Sinan, aşırtma vuruşla maçın skorunu belirledi. 3-1
Stat: Antakya Atatürk
Hakemler: Sinan Dereli, Cemal Bingül, Uygar Bebek
Hatayspor: Ömer, Yasin, Soner, Mehmet, Hamza (Caner dk. 60), Gökhan (Selim dk. 59), Hamidou, Sinan, Murat (Sadi dk. 65), Özgür, Tom
Yedekler: Süleyman Çamlıca, Kubilay Sönmez, Oğuzhan Aydoğan, Haluk Ray
Fethiyespor: Kemal, Alper, Erdi, Onur (Selçuk dk. 85 ?), Halil (Alper dk. 86 ?), Ahmet, Yakup, Alican, Ahmet Burak, Hakan, Metin (Mahmut dk. 69)
Yedekler: Halil Kaşlı, Fahri Akyol, Ramazan Işık, Anıl Arıcıoğlu
Goller: Sinan (dk.35 ve 90+2), Selim (dk. 80) (Hatayspor) Metin Sevinç (dk. 45+1) (Fethiyespor)
Sarı kartlar: Hamidou (Hatayspor) Alper, Onur, Selçuk (Fethiyespor)