Iğdır Valisi Ahmet Turgay Alpman, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü nedeniyle bir mesaj yayınladı.

Vali Alpman, yayınladığı mesajda, “Çağdaş demokrasilerin vazgeçilmez unsurlarından biri olan basın, toplumumuzun gözü, kulağı ve sesidir. Halkın haber alma hakkına aracılık eden basın, aynı zamanda vatandaşların sesini duyurmada da önemli bir işleve sahiptir. Kamuoyunun vicdanı olmak gibi önemli bir sorumluluğu taşıyan basın mensuplarımız, basın ahlak ilkeleri doğrultusunda, kişi haklarına ve özel hayata saygı anlayışı içinde doğru ve tarafsız haber yapmak için zaman kavramı gözetmeksizin fedakârca görevlerini yerine getirmektedirler. Onların bu özverili çabaları, çoğulcu ve özgürlükçü demokrasimizin zenginleşmesinde önemli bir role sahiptir. İlimizde olan gelişmeler konusunda halkımızı bilgilendiren, vatandaşlarımızla devlet arasında köprü görevi yaparak, ilimizin kültürel, sosyal, turizm ve ekonomik gelişiminde etkin bir rol üstlenen basınımızın da özveri içerisinde yerine getirdikleri görevlerini, bundan sonra da aynı duyarlılıkla devam ettireceklerine inanıyorum. Bu duygu ve düşüncelerle öncelikle görevleri başında hayatını kaybeden gazetecileri rahmetle anarken, gazetecilik mesleğini icra eden tüm basın mensuplarının 10 Ocak Gazeteciler Gününü kutlar, görevlerinde başarılar dilerim” dedi.