78’lik dedenin şiir yazma aşkı

9 çocuk babası, 20 torun sahibi Nurettin dede bütün çocuklarını sevdikleriyle evlendirdiğini belirtti. Börekçi, “15 yaşından beri şiir yazmak istiyordum. Köyümüze gelen aşıkları dinler onlara özenirdim. Çobanlığı sevdiğim için yaylaya gider hayvanlara bakardım. Koyunların otlaması çok hoşuma gittiği için 30 sene çobanlık yaptım. Çobanlık yapmaya yaylaya gidince şiir yazmak için hevesim arttı. Koyunlar ne yalan söyleyebilir nede iftira eder. Şimdi ki insanlar bir araya geldiği zaman ya yalan konuşur yada iftira eder. Bende bu tür insanlardan uzak kalmak için çoban olmayı seçtim. Okuma yazmam yok ama şiirlerin hepsi aklımda. Okuma yazma bilmediğimi Vali beye anlattım. Sağolsun oda Milli Eğitim müdürüne talimat verdi. Daha sonra bir öğretmen bana okuma yazma öğretti. Şimdi okuma yazma biliyorum. Artık şiirlerimi istediğim gibi yazıp kitap haline getirmeyi düşünüyorum” dedi.