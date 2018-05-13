Afrin’den dönen polisler karşılandı

İl Emniyet Müdürlüğü bahçesinde Vali Enver Ünlü, İl Emniyet Müdürü Melih Ekici, İl Jandarma Komutan V. Ömer Ersever tarafından karşılandı. Operasyon bölgesinden dönen polislerle tek tek görüşerek yapmış oldukları kutsal görevden dolayı onları kutlayan Iğdır Valisi Enver Ünlü, “Hepinizi tek tek alnınızdan öpüyorum. Ülkemizin birliği ve beraberliği için gönüllü olarak gidip görevinizi fedakarlık içerisinde ifa edip geri döndünüz. Gözlerindeki kararlılığı, kahramanlığı ve inancı hep birlikte görüyoruz. Ülkemizi, vatandaşlarımızı ve sizleri Allah her türlü kaza ve beladan korusun” dedi.