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01 Haziran 2018 12:18

Ağdoğdu okul ziyaretlerine devam ediyor

Iğdır İl Milli Eğitim Müdürü Murat Aydoğdu, okulları gezerek öğretmen ve idarecilerle bir araya geldi.

Ağdoğdu okul ziyaretlerine devam ediyor

01 Haziran 2018 12:18


Okulların kapanmasına az bir zaman kala Aralık ilçesinde bulunan köy okullarını gezen Iğdır İl Milli Eğitim Müdürü Murat Aydoğdu, okul müdürlerinden bilgi alarak öğrenci ve öğretmenlerle sohbet etti.


Eğitimle ilgili sorunları yerinde görmek öğretmen ve öğrencilerle temas içerisinde olmak, yaşanılan sorunlara çözümler bulabilmek amacıyla okul ziyaretlerinde bulunan İl Milli Eğitim Müdürü Murat Aydoğdu, "Okulların kapanmasına az bir zaman kalmıştır. Yayla zamanı olduğu için okullarda devamsızlık durumlarını kontrol etmek ve öğretmenlerin sorunlarını dinlemek için köy okullarını geziyoruz” dedi.


Öğretmenlerle toplantı yapan Aydoğdu, idareci ve öğretmenlere çalışmalardan dolayı teşekkür etti.




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