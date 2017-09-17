AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Kaya Iğdır’da

Adalet ve Kalkınma Partisi yerel yönetim sorumlusu genel başkan yardımcısı Erol Kaya Iğdır’da partisinin 6.olağan merkez ilçe kongresi seçiminde partililerle bir araya geldi.

Iğdır Kültür Merkezinde düzenlenen programa, Ak Parti Genel başkan yardımcısı Erol Kaya, Ak Parti Iğdır Milletvekili Nurettin Aras, Ak Parti il başkanı Ahmet Tutulmaz ve partinin üyeleri ile birlikte delegeleri katıldı.

Saygı duruşu ve istiklal marşının okunması ile başlayan program Başkan yardımcısı Erol Kaya’nın konuşması ile devam etti.

Yerel yönetimlerden sorumlu başkan yardımcısı Erol Kaya, Ak Parti il başkanı, merkez ilçe başkanı ve milletvekilinin bugüne kadar önemli görevler yaptığını belirterek, şimdi biz onlardan daha fazlasını istiyoruz niçin Iğdır daha fazlasını hak ediyor da onun için" söyledi.

Kaya, "Ben uçaktan inerken Iğdır ovasına baktım bir tane ağaç yok. Şimdi bunu yeşertmek için ne yapıyor AK Parti, Ünlendi barajını yapıyor. Ünlendi barajı demek Iğdır ovasının hayat bulması demek on binlerce yüz binlerce alanın sulanması burada muhteşem bir tarımın ortaya çıkmasıdır. Muhteşem şeyler yapılıyor dün üniversiteniz yoktu üniversite istiyordunuz getirdik. Havaalanınız yoktu getirdik niye yetmez diyorsunuz, yol yoktu diyordunuz getirdik. Niye yetmez diyorsunuz daha fazlasına layıksınız da de onun için" şeklinde konuştu.

"Biz daha güçlü bir ülkeyiz"

Kaya, "Arakan’da, Gazze’de değil yeryüzünde hiç bir insanın zulme uğramayacağı bir devlet ve siyasi idare istiyoruz. Bunu sadece kendimiz için değil kardeşlerimiz için istiyoruz. Hazreti Alinin çok hoşuma giden bir sözü var. İnsanlar iki sınıftır diyor ikiye ayrılır, bir Müslüman kardeşlerimiz iki insan kardeşlerimiz. Demek ki o zaman onların ikisiyle ortaklığı her halükarda bütün insanlık için bizim kardeşliğimizdir. Biz bu kardeşlikten yola çıkarak Iğdır’ın ve bütün Türkiye’nin 81 vilayetinin daha güzel şeylere laik olduğuna inanıyoruz" dedi.