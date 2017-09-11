AK Parti Kadın Kolları İl Başkanı Nurgül Güneş, Iğdır’da bulunan sivil toplum kuruluşlarının AK Parti İl teşkilatı ile toplumsal konularda nasıl ortak proje ve çalışma içerisinde olmak istediklerini belirtti. Güneş, “AK Parti Kadın Kolları ve İl teşkilatımız kuruluş tarihimizden beri STK’lar ile birlikte çalışmak ve fikir alışverişine önem vermişizdir. Devlet politikamız olan sözde Ermeni soykırımı meselesinde uluslararası arenada faaliyet gösteren Asimder genel merkezini de ziyaret etmek ve bundan sonraki çalışmalarda beraber harekat etmeye hazır olduğumuzu belirtmek için ziyarette bulunduk. Sözde Ermeni soykırımı konusunda Genel Başkanımız ve Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın düşünceleri bellidir. Bu tarihsel bir konu olmasından dolayı bunun parlamentoların işi değil asıl tarihçilerin işi olduğunu ve Azerbaycan Karabağ’ın işgali konusunda Azerbaycan’a iade edilmeli ve işgalin sona erdirilmesini defalarca belirtmiştir. Onun için devletimiz ve partimizin bu duruşu nettir. Asimder olarak sizlerinde çalışmalarınızı taktirle takip ediyoruz. Ayrıca 15 Temmuz FETÖ terör örgütünün kalkıştığı darbe girişiminde ve sonraki bir ay boyunca tutulan demokrasi nöbetinde meydanlarda bulunarak vermiş olduğunuz destekten dolayı şahsınıza ve üyelerinize İl Başkanımız Ahmet Tutulmaz ve şahsım adına teşekkür ederim. Partimizin yapacağı sosyal çalışmalarda Asimder’in desteğini hep görmek isteriz” dedi.

Asimder Genel Başkanı Gülbey ise, “öncelikle AK Partinin kurulduğu dönemden beri sözde Ermeni soykırımı ve Ermeniler tarafından işgal edilmiş olan Azerbaycan Karabağ toprağının işgalden kurtulması için sergilediği net duruştan dolayı teşekkür ederiz. Asimder olarak tüm siyasi partilere hep aynı yakınlık ve uzaklıkta durmaya dikkat etmişizdir. Tüm üyelerimize de aradığımız öncelik hangi siyasi partiye üye olursa olsunlar veya desteklerse desteklesinler dernek binası içinde sadece sözde Ermeni soykırımı meselesine yoğunlaşmalarını istiyoruz. Asimder olarak AK Parti İl teşkilatının toplumumuzu ilgilendiren tüm sosyal projeler içerisinde yer almak isteriz. İl teşkilatınızın STK’lar arasında ayrım yapmadan yaklaşımı da ayrıca taktire şayandır” şeklinde konuştu.

Ziyaretin sonunda Asimder Genel Başkanı Göksel Gülbey, AK Parti Kadın Kolları İl Başkanı Nurgül Güneş’e bölgede Ermeni çetelerinin Müslüman halka yaptığı katliamları içeren tarihi kitaplar hediye etti.