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18 Eylül 2017 08:56

AK Parti Tuzluca İlçe Kongresi yapıldı

Iğdır’ın Tuzluca’da ilçesinde AK Parti 6.

AK Parti Tuzluca İlçe Kongresi yapıldı

18 Eylül 2017 08:56

Olağan kongresi gerçekleşti.


Tuzluca Belediye Düğün Salonu’nda gerçekleştirilen kongreye AK Parti Genel başkan yardımcısı Erol Kaya, Ak Parti Iğdır Milletvekili Nurettin Aras, Ak Parti İl başkanı Ahmet Tutulmaz ve partinin üyeleri ile birlikte delegeleri katıldı.


Saygı duruşu ve istiklal marşının okunması ile başlayan program konuşmaların ardından seçim ile devam etti. Kongreye tek aday olarak katılan mevcut başkan Bekir Can yeniden İlçe başkanlığına seçildi.


Başkan Can, yaptığı teşekkür konuşmasında, "Millete hizmet yolunda daha çok çalışıp ilçemizin gelişip büyümesi için elimizden gelenini yapacağız" dedi.




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