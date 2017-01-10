AK Parti’den İHA’ya ziyaret

AK Parti Tuzluca İlçe Başkanı Bekir Can, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü münasebetiyle İhlas Haber Ajansı (İHA) temsilcisini ziyaret etti.

AK Parti İlçe Başkanı Bekir Can, İHA muhabiri Faruk Türkan ile bir süre sohbet ettikten sonra, gazeteciliğin önemine dikkat çekti. Bekir Can, “Toplumun haber alma ihtiyacını yerel ve ulusal platformda zor şartlarda fedakarca karşılayan, kamuoyunun gözü, kulağı ve sesi olan basın çalışanlarının yaşadıkları zorlukları, harcadıkları çabayı görmemek ve onları takdir etmemek mümkün değil. Gazetecilik; fedakarlık, sorumluluk isteyen ve zor şartlarda yapılan önemli bir meslektir” dedi.

Can; ilkeli ve tarafsız habercilik yapan İHA muhabiri Faruk Türkan’ın 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Gününü kutlayarak başarılar diledi.