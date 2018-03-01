Anadolu Güvenlik Korucuları Başkanı Sözen Iğdır’da

Programa, Aralık Kaymakamı Kemal Duru, AK Parti Iğdır İl Başkanı Ahmet Tutulmaz, Iğdır İl Genel Meclis Başkanı Kurban Oluz, MHP Iğdır İl Başkanı Ersoy İçer, Iğdır Güvenlik Korucuları Derneği Başkanı Lezgin Aktaş, 15 Temmuz Demokrasi Şehitleri Gazileri ve Terör Mağdurları Derneği Genel Başkanı Abbas Gündüz ve güvenlik korucuları katıldı.

Iğdır Güvenlik Korucuları Derneği açılış törenine katılmak için geldiği Iğdır’da konuşan Anadolu Güvenlik Korucuları ve Şehit Aileleri Konfederasyonu Genel Başkanı Ziya Sözen, Dernek açılışının 28 Şubat’a denk gelmesinin kendileri için ayrı bir anlam ifade ettiğini belirtti. Sözen, “Türkiye darbe, darbecilerden, çete ve terör örgütü mensuplarından çok çekmiş ve halen çekmekte olan bir ülkedir. 28 Şubat sürecini geride bıraktığımız bugünlerde ülkemizde, Üniversiteli kardeşlerimizin başlarının zorla açıldığı, ikna odalarında ikna edilmeye çalışıldığı zor zahmetli süreçlerden, bugün herkesin özgür iradesiyle rahatlıkla başörtüsünü takabildiği, istediği üniversitede okuyabildiği, istediği zaman istediği şekilde kendi ana dilini kullanabildiği, sokak ve çarşıda rahat dolaşabildiği bir Türkiye’ye gelmiş bulunuyoruz. Bunu önce Allaha, daha sonra Başkomutanımız Recep Tayyip Erdoğan ve ekibine borçluyuz” dedi.

Salih Müslim’in Çekya’da serbest bırakılmasına tepki gösteren Sözen, “Ülke olarak Avrupa Birliği ülkelerinin iki yüzlü alçak tutumunu bir kez daha bütün dünyanın seyrettiği gibi bizde seyrettik. Terör örgütü liderliği ve bebek katilliği tescillenmiş, Suriye’de bir çok Kürt ve Arap kökenli Türkmen kardeşlerimizin ırzına kanına giren PYD’nin sözde lideri Salih Müslim’in Çekya’da göstermelik bir tutuklaması ve sonra bırakılması bizleri son derece üzmüştür. Biz Avrupa’nın hukuk ve adaletine güvenmiyoruz. Onlar hepsi beraber hareket ediyorlar. Başta ABD ve Avrupa Birliği Ülkeleri bu terörü oluşturdu. Onlar besliyor ve üzerimize de onlar salıyorlar. Dün bu terör örgütü liderinin serbest bırakılması bunun açıkça kanıtıdır. Biz bunları gördükçe daha da birlik beraberlik içerisinde hareket etmemiz ve kenetlenmemiz lazım” şeklinde konuştu.