Arı yetiştiricileri sertifikalarını aldı

Arı yetiştiriciliğinin son dönemde önem kazandığının altını çizen Iğdır Valisi Enver Ünlü, “Arıcılık ilimiz için çok önemli bir sektör. Tuzluca ilçemizin bitki örtüsü geniş ve bu işi yapmaya oldukça elverişli. Elimizde ki potansiyeli iyi kullanmayı hedefliyoruz. Öncelikle kayıt dışı üretimin önüne geçmeliyiz. Bilgi ve teknolojiyi az kullanan, dağınık ve denetlenemeyen yapıdan bir fayda sağlayamayız. Bizim faaliyet alanımız, bilgi ve teknolojiyi kullanarak arıcılığın sürdürülebilir bir hale gelmesini sağlamaktır. İlimizin avantajlarını bilerek ve doğru bir flora takibi yaparak başarılı sonuçlar alacağımızdan eminim. Ben kurslara katılım sağlayan kursiyerlerimize teşekkür ediyor, sertifikalarınızın hayırlı olmasını temenni ediyorum” dedi.

Program, Vali Ünlü tarafından kursiyerlere sertifikalarının verilmesinin ardından çekilen hatıra fotoğrafıyla son buldu.