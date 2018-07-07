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07 Temmuz 2018 12:45

ASİMDER Başkanı Gülbey, ASP İl Müdürü Safa’yı ziyaret etti

Uluslararası Asılsız Ermeni İddialarıyla Mücadele Derneği (ASİMDER) Başkanı Göksel Gülbey, Iğdır Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürü Adem Safa ’yı makamında ziyaret etti.

ASİMDER Başkanı Gülbey, ASP İl Müdürü Safa’yı ziyaret etti

07 Temmuz 2018 12:45


İl müdürlüğü görevine yeni atanan Adem Safa’ya hayırlı olsun dileklerini ileten ASİMDER Genel Başkanı Göksel Gülbey, “Son günlerde ülkemizde yaşanan çocuk kaçırılmaları ve istismarları beynimizin değil midemizin de kaldırmadığı bir duruma gelmiştir" dedi.


Iğdır Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürü Adem Safa ise, “Öncelikle yeni göreve başlamam sebebiyle yapılan bu nazik ziyaretten dolayı şahsım adına teşekkür ederim. Ülkemizde yaşanan çocuk kaçırma ve istismarı ile ilgili Bakanlık, Valilik ve İl Müdürümüz personelleri büyük özveriyle mücadele vermekteyiz. Bu mücadelede sizin gibi gönüllü sivil toplum kuruluşlarına da çok ihtiyacımız var. Özellikle halkımızın içinde sahada olmanız bizim en büyük kazanımımız olacaktır" şeklinde konuştu.




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