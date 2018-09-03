Azerbaycan’da kalıp yaşamlarını sürdüren evli Ermeni kadınların ve çocuklarının zaman zaman Gürcistan veya Rusya’da Ermeni akrabalarıyla görüştüklerini belirten ASİMDER Genel Başkanı Göksel Gülbey, “1992 yılındaki Karabağ savaşından önce Rusya federasyonuna bağlı olan Azerbaycan ve Ermenistan bağımsız olmadıkları dönem içerisinde vatandaşları yüzlerce evlilik veya resmi evlik dışında ilişkiler yaşamışlardır. Bu ilişkilerden olan çocuklar 1992 yılında Rusya destekli Ermenistan ordusu ve gönüllü katil kuvvetlerinin Karabağı işgal edip katliamlar yaptıktan sonra iki millet de ayrışmalar başladı. Azerbaycan’da yaşayan Ermeniler kendi ülkeleri Ermenistan’a gidip yerleştiler ancak, Azerbaycanlı erkeklerle evlilik yapan ve çocuğu olanlar Azerbaycan’da yaşamaya devam ettiler. Şuanda da Azerbaycan’da yaşamaya devam etmektedirler. Bazı istatistik çalışması yapan akademisyenlerin nüfus çalışmalarına ve deyimlerine baktığımızda bu ailelerin nüfus sayısının 35 bini bulduğunu söylemektedirler” dedi.

“Bu annesi Ermeni olan çocuklar tanınmadığından bazı devlet kademelerinde göreve geldiler”

ASİMDER Genel Başkanı Gülbey, “Bu ailelerin çocukları okullardan mezun olunca devletin bazı kademelerinde görev yaptıklarını Ulusal basında okumaktayız. Türkiye’de aynı sıkıntı bulunmaktadır. 100 bin Ermeni vatandaşımız yaşamakta olup yanı sıra 70 binde Ermenistan vatandaşı kaçak Türkiye’de yaşamlarını sürdürmektedir. Bu Ermeni kaçak bayanlar Türk ailelerinin çocuklarına para karşılığında bakıcılık yapmaktadır. Aynı hatayı Osmanlı devleti yaptı, Millet-i Sadıka dediği Ermenileri devlet kademelerine getirdi ama onlar ihanet edip devletten toprak isteyen faşist Ermenilerle birlikte olup Müslüman Türk milletini katlettiler. Azerbaycan dikkatli olmalı böyle ailelerden olan çocukları devletin önemli makamına getirirseler Osmanlı’nın yaşadığı hüsranı yaşaması kaçınmazdır. Bu Ermeni kanı taşıyan çocuklar Rusya veya Gürcistan’da Ermeni akrabalarıyla görüştüklerini bölgede yaşayan dostlarımızdan duymaktayız” şeklinde konuştu.