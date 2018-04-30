Esnafın şehre gelen turist olarak gezinen ama Ermeni lobisinin yalan propagandası yapanlara karşı dikkatli olmaları ve güvenlik güçlerine bildirmelerine değinen Asimder Genel Başkanı Göksel Gülbey, “Son zamanlarda şehrimize ve çevremizde ki illere turist olarak gelen Ermeni kökenli Avrupalıların turistlik mekanlarımızı ziyaret ederek Ermenistan ve sözde Dağlık Karabağ bayrağı açarak fotoğraf çekinip o fotoğrafları çeşitli sosyal medya sayfalarında paylaşarak buralar Ermenistan’dır ata topraklarımızdayız diye paylaşımlar yapıyorlar. Esnaf ve sanatkar arkadaşlarımız bu şekilde şüphelendikleri turistler olursa güvenlik güçlerimizi bilgilendirmeliler. Unutmayalım buda bir milli bilinçtir. Yeni göreviniz hayırlı olsun, sizin görev döneminizde daha yakın çalışacağımız birlikte şehrimizin ve toplumumuzun sorunlarının çözülmesine el birliği ile destek olacağız” dedi.

Iğdır Esnaf ve Sanatkarlar Başkanı Atakan Demirci ise, “Asimder’i yıllardır yaptığı milli ve uluslararası çalışmalarını taktirle takip etmekteyim. Bu nazik ziyaretiniz şahsımı çok onurlandırmıştır. Esnaf arkadaşlarımız şehrimize gelen Azerbaycan, İran, Gürcistan turistlere nasıl davranıyorsa Ermeni turistlere de normal olarak davranıyor. Ancak, vatana, millete ve ülke bütünlüğünü bozacak gizli planlar içersine girer propaganda yapanlar olursa onları da güvenlik güçlerine bildirmekte bir dakika bile terettüd etmeyeceklerdir. Asimder olarak yapacağınız tüm faaliyetlerde yanınızda yer almaktan memnuniyet duyarız” şeklinde konuştu.

Ziyarettin sonunda Asimder genel Başkanı Göksel Gülbey, Iğdır Esnaf ve Sanatkarlar Başkanı Atakan Demirci’ye Türk-Azerbaycan bayrakları ile dernek logosunun bulunduğu masa bayrağı hediye etti.