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29 Ağustos 2018 11:29

Asimder Başkanı Gülbey, Başkan Kaya’yı ziyaret etti

Uluslararası Asılsız Ermeni İddialarıyla Mücadele Derneği ASİMDER Genel Başkanı Göksel Gülbey, Iğdır Berberler ve Kuaförler Derneği Başkanı Gökmen Kaya’yı makamında ziyaret etti.

Asimder Başkanı Gülbey, Başkan Kaya’yı ziyaret etti

29 Ağustos 2018 11:29


Ziyarette konuşan ASİMDER Genel Başkanı Göksel Gülbey, “Dernekler kurulma amaçlarının dışında da toplumsal sorunların dile getirilmesi ve oluşturulacak olan platformlarda yer almaktadır. Iğdır’da oluşturduğumuz aktif faaliyet gösteren sivil toplum kuruluşları platformumun genel sekretaryasını ASİMDER Genel Merkezi olarak yürütmekteyiz. Bu platform toplantılarında aktif katılım sağlayan derneğinize de teşekkür ederim. Birlikte hareket edersek şehrimizin toplumsal sorunlarını el birliği ile çözeceğimize inancım tamdır. Şehrimizin turizmine de ayrıca hizmet eden bir sektörü temsil etmektesiniz. Sizler gibi diğer meslek gruplarının da örgütlenip sorunlarını çözmeleri gerekmektedir” dedi.


Iğdır Berberler ve Kuaförler Derneği Başkanı Gökmen Kaya ise, “ASİMDER Genel Merkezinin yürütmüş olduğu milli meselede ve Ermeni lobisinin ülkemizi karalayan yalan propagandasına karşı ASİMDER’in yanındayız. Şehrimizde sizlerin öncülüğü ile oluşturan Aktif faaliyet gösteren sivil toplum platformunda bulunmakta ayrıca bizi onura etmektedir. Biz derneğimizi kurduğumuz günden beri kazanımlarımız olmuştur. Bunlardan bazıları fiyat tarifesinin tüm iş yerlerinde aynı oluşu ve haftada bir gün tatil edilmesi gibi konuları dernekleştikten sonra hal ettik. Bu disiplinli kararları alışımız turizme de faydası olmuştur. Bundan sonra da özellikle bölge insanı oluşumuzdan dolayı sözde Ermeni soykırımından vazgeçmesine ve Ermeniler tarafından işgal edilmiş olan Azerbaycan toprağı Karabağ’ın iade edilene kadar ASİMDER’in faaliyetlerini destekleyip yanında olacağız” şeklinde konuştu.




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