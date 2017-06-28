Dr. Baskın Oran’ın devleti suçlayıcı ne kadar olaylar varsa onları kaleme alarak sanki toplumda tek taraflı zulüm ve adaletsizlik varmış gibi yazılar yazmasının halkı devlete karşı kışkırtma ve kirli bir propaganda olduğunu söyledi.

Türkiye’nin yıllardır toprak bütünlüğünü tehdit eden dış düşmanları ve bunların iç de işbirlikçileri bulunmaktayken, ülkenin korunması adına güvenlik tedbirleri alan hükümeti katil zulüm eden vatandaşları arasında ayrımcılık yapan olarak gösterici köşe yazıları yazmak o topluma fitne tohumları ekmekten başka bir şey olmayacağına değinen Asimder Genel Başkanı Göksel Gülbey, “Prof. Dr. Baskın Oran’ın yıllardır aslında tarihçilerin araştırıp karar vereceği ve 103 yıldır sürüp giden bir belirsizlik içinde bulunan sözde Ermeni soykırımı hakkında bile sanki yaşanmış gibi yalanları yazıp çizmesi bile ne kadar tek taraflı ve art niyetli düşünceye sahip olduğunu göstermektedir. Yurt içinde ve yurt dışında düzenlenen panel ve konferanslarda Türkiye’yi küçük düşürecek konuşmalar yapan Oran, HDP ve terör örgütü PKK sempatizanlarının avukatlığına soyunması içinde Türk ırkına karşı nasıl bir kin beslediğini göstermektedir. Ermeni, Süryani, Arap, Kürt, Rum, Roman ve Türkiye’de ne kadar azınlık varsa onların sorunlarına değinen ve hatta devlete bazılarının ihanetlerini o kadar masum bir hareketmiş gibi göstermekten savunmaktan da geri kalmamıştır. Maalesef bir tek Türk olamadı. Azerbaycan Hocalı’da Ermeniler tarafından katledilen Müslüman Türkler, Bulgaristan’da Belene kamplarında katledilen Türkler, Çin’de katledilen Uygur Türkleri, Yunanistan’da ibadetlerini yapmalarına izin verilmeyen Türkler, 1918-1920 yıllarında Ermeni çetelerince katledilen camilerde yakılan Türkler, Ermenistan’dan sürgün edilen Türkler, Suriye’de PYD-YPG tarafından topraklarından sürülen Türkmenler, Irak’ta Peşmerge Barzani guruplarınca baskı altına alınan tapu ve nüfus arşivleri yok edilen Türkmenler ve Türkiye’de PKK, DHKP-C, TİKKO, IŞID ve nice terör örgütleri tarafından katledilen Türkler ile Ermeni terör örgütü ASALA tarafından şehit edilen Türk diplomatları hakkında bir kare bile yazı yazmayan ve anlatmayan Prof. Dr. Baskın Oran işte her ırk oldu ama bir tek Türk olamadı” dedi.

Mardin’in Derik İlçesine kayyum atanan merhum Muhammed Fatih Safitürk’ün belediye binası önüne asılan Kürtçe, Türkçe ve Ermenice yazılı levhayı indirmesini yazan ve bunun bir ırkçı davranış olduğunu gösteren Prof. Dr. Baskın Oran’ın Kaymakam Muhammed Fatih Safitürk’ün PKK terör örgütü elamanları ve HDP’li diye savunduğu destekçileri tarafından şehit edildiği ve sinsi bir saldırıyla silahsız savunmasız bir halde öldürüldüğünü görmemezlikten gelmek vicdansızlık ve tek taraflı toplumu ayaklanmaya isyana teşvik olduğunu belirten Gülbey, “Fransa’da kızının siyasi geleceği ile oynayan ve mahkemelerde süründüre cezayi işlem uygulatan Ermeni lobisine bile dokunmayı bırakın onlara sesi çıkmayan, ses çıkarmayı bırakın onları savunamaya devam edecek kadar propagandalarını yaparcasına hizmet etmeye devam ediyor. Yazdığı kışkırtıcı köşe yazısını şikayet eden İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun bile şikayetini ciddiyetten uzak alaycı bir üslupla teşekkür eden bir kafa yapısı nasıldır sorgulamak bile istemiyorum. Türkiye’de resmi devlet törenlerine katılmayan ve İstiklal marşı okununca saygısızca ayağa kakmayan ve saygısızlık yapan HDP ve DBP belediye başkanlarının Ermenistan ziyaretlerinde Ermenistan milli marşı okunduğunda ayağa kalkıp esas duruş da dakikalarca saygı göstermelerini eleştirmeyen Prof. Dr. Baskın Oran bir Üniversite hocası olarak gençlere örnek olmaktan bahs ediyor. Sen önce sözde Ermeni soykırım anıtını baskılara rağmen ziyaret etmeyen kızını örnek alda dik duruşlu ol” şeklinde konuştu.