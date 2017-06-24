Asimder Genel Başkanı Göksel Gülbey, dernek faaliyetleri hakkında bilgi vererek, Türkiye-Azerbaycan arasındaki ilişkilerin daha da üst seviyelere çıkarılması gerektiğini, Türkiye’de Ermeni lobisinin etkin çalıştığı vakıf, dernek, kilise ve okullar aracılığı ile propaganda yapıldığını ve Asimder olarak bu konuları takip ettiklerini belirtti.

Gülbey, “Türkiye’de kurulan dernek ve teşkilatların nasıl Azerbaycan Dağlık Karabağ işgali ve Hocalı katliamını dillendirip çalışmalar yaparak Azerbaycan’a destek veriyorlarsa, Azerbaycan’daki dernek ve teşkilatlarda 1915 yılı sözde Ermeni iddiaları ve Ermeni terör örgütü ASALA konusunda Türkiye’nin yanında olmalıdır ki bunun üstesinden gelelim. Biz eğer bir milletsek bir milletin bir diasporası olur. İki tane olmayacağını, mücadele edilen lobi tek olduğuna göre bizler niye ikiye bölünelim. Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev’in belirttiği gibi “Bir milletin bir diasporası olur” Ermeni lobisi 102 yıldır Türkiye’ye karşı karalama propagandası yapıyor ve Azerbaycan’ın işgal edilmiş olan Karabağ bölgesinin tekrar geri alınması için bir olmamız gerekli ki güçlü olalım. Türk milletinin güçlü bir Türk diasporasına ihtiyacı vardır” dedi.

Azerbaycan Ankara Büyükelçisi Faig Bagırov ise, “Azerbaycan’ın Ummi milli lideri rahmetli Cumhurbaşkanı Haydar Aliyev’in dediği gibi “Biz bir millet iki devletiz” ve ulu önder Atatürk’ün belirttiği gibi “Azerbaycan’ın kederi kederimiz, Sevinci sevincimizdir” sözleri her şeyi ortaya koymaktadır. Asimder’in yaptığı çalışmaları takip ve taktir ediyoruz. Büyükelçilik olarak ülkesi adına üzerimize düşecek konularda gerekli destekte bulunacağız. Asimder’in uluslararası arena ve devamlı gündemi takip ederek vermiş olduğu fedakar mücadele bizleri sevindirmiştir” şeklinde konuştu.

Ziyaretin sonunda Asimder Genel Başkanı Gülbey, Azerbaycan Ankara Büyükelçisi Faig Bagırov’a Türk-Azerbaycan ve dernek logosunun bulunduğu masa bayrakları ile Ermeni çetelerinin yaptığı katliamları içeren tarih kitapları hediye etti.