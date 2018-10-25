Asimder Başkanı Gülbey: “Dağlarımızı devlet armandan çıkart Ermenistan”

Uluslararası Asılsız Ermeni İddialarıyla Mücadele Derneği ASİMDER Genel Başkanı Göksel Gülbey, Ermenistan devletinin devlet armasının orta kısmına küçük ve büyük Ağrı dağını koymasına tepki göstererek, Ermenistan'ın devlet armasına komşu ülke topraklarında bulunan dağları koymasının o topraklarda gözünün olduğunu gösterdiğini, Ermenistan'dan küçük ve büyük Ağrı Dağı'nın Ermenistan devlet armasından çıkartılmasını istedi.

ASİMDER Genel Başkanı Göksel Gülbey, “Ermenistan'da Ağrı Dağı ile ilgili figürleri, paralarında, otel adlarında, basın ajanslarının amblemlerinde ve hatta şaraplarında görmek mümkün. Özellikle Devlet Armasında kullanılması anlaşılır olmaması, başka bir ülke topraklarında ki bir dağı bayrağına koymanın, o ülke toprakları üzerinde hak iddia etmenin simgesel bir ifadesi olması kabul edilemez bir durum. Ermenilerin içinde bulunduğu bu şovenist ruh hali, ortaya çıkan sıkıntıları ve hatta tehlikeleri idrak etmelerine engel teşkil ediyor. Aşırı milliyetçi Rus lider Vladimir Jırınovskı'nın “Yıllar sonrası Ermenistan bayrağı Ağrı Dağı'nda dalgalanacak” diye beyan verdiğinde alkış tutmaları da sanırız bu yüzden. Sözde soykırımın uluslararası alanda tanınmasını öncelikli dış politika hedefi olarak benimseyen Ermenistan, Türkiye'den toprak talebi konusundaki ısrarcı ve mantıksız tutumunda da vazgeçmeye niyetli değil. Hedef, sözde büyük Ermenistan'ı kurabilmek. Sözde büyük Ermenistan, Türkiye'nin Güneydoğu ve Doğu Anadolu bölgesi, Azerbaycan ile Gürcistan topraklarının bir kısmını da kapsayacak şekilde, büyük bir coğrafyayı içine alıyor. Ermenistan'ın Bağımsızlık Bildirisinin 11. Maddesinde de yer verilen, Türkiye'nin Doğu Anadolu bölgesi için, Batı Ermenistan' ifadesi kullanıyor. Ermenistan'ın yayılımcı politikasını ASİMDER Genel Merkezi olarak kınıyoruz. Ermenistan devleti bu etik olmayan ve komşu ülkeye saygısızlık manasına gelen bu olayı düzeltmelidir. 19 Nisan 1992 yılında Ermenistan parlamentosunca kabul edilen devlet armasının orta kısmındaki küçük ve büyük Ağrı dağı fotoğrafının değiştirilmesi yönünde T.C. Dışişleri Bakanlığı yetkililerini ASİMDER Genel Merkezi olarak gerekli notaların verilmesine davet ediyoruz. Özel sektörün bu fotoğraf ve isimleri kullanması ticaretten hoş karşılanabilir ancak, devletin resmi armasında kullanılması neredeyse bir savaş sebebidir” dedi.