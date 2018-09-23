Asimder Başkanı Gülbey: “Ermeni kadınlara Azerbaycan'da pasaport veriliyor”

Azerbaycanlı erkeklerden yıllar önce boşanan ve çocuklarını terk eden Ermeni asıllı kadınların Azerbaycan'a dönüp boşandıkları erkeklerin üzerine kayıtlı ev ve diğer mal varlıklarından hak almak için mahkeme açmaya hazırlandıklarını ve Azerbaycan'da 35 bin Ermeni asıllı kadın ve çocuklarının yaşadığını belirten ASİMDER Genel Başkanı Göksel Gülbey, “1992 yılı öncesi Azerbaycanlı Türkler ile Ermeniler birlikte yaşıyorlardı. Yüzlerce evlilik yapılmıştı aralarında, bu evliliklerden yüzlerce çocuklar dünyaya gelmiştir. Bu çocukların isimleri yaşadıkları ülkedeki vatandaşların isimlerinin aynısı bırakıldı. Okuyan büyüyen çocuklar şimdilerde Ermenistan veya Azerbaycan'da devlet makamlarında yöneticilik yapmaktadırlar. Son zamanlarda boşanan Ermeni asıllı kadınlar Azerbaycan'a gelip boşandıkları eşlerine mahkeme açıyorlar. Bunlardan biride Margayan Armenuş Martirosovna'dır. 2017 yılında Azerbaycan'a gelerek Xetai şehri mahkemesi ve Bakü yüksek mahkemesine başvurarak boşandığı kocasını şikayet etmiştir. Her iki mahkemede de Ermeni asıllı Armenuş Ermeni adı ve soyadı ile iştirak etmiştir. Daha ilginci Xetai şehri VVAQ şubesinde adını, soyadını ve baba adını değiştirerek Gülnare Heşimova Sabir kızı olarak değiştirmiş oda yetmezmiş gibi Yasamal şehir pasaport şubesinden Armenuş'a Azerbaycanlı ad, soyadı ve baba adı ile düzenlenmiş pasaport verilmiştir” dedi.

Gülbey, “Azerbaycan devletinin tüm gücüyle mücadele ettiği Ermenistan'ın Azerbaycan'da devlet makamlarına yerleşmiş ajanlarımı var. Sadece yapılanlardan bir örneği olan Ermeni asıllı Armenuş gibi belkide yüzlerce kimlik ve pasaport düzenlenmiş Azerbaycanlı adı ve soyadı ile Azerbaycan'da yaşayan ajanlar olabilir. 15 Temmuz 2016 yılında Türkiye'ye sızan ve devlet makamlarını işgal eden FETÖ terör örgütü elamanları Azerbaycan'a örnek olmalı ve ders çıkartılmalıdır. Derhal bu kimlik ve pasaport düzenleyen yetkililerin soyları incelenmeli ve bu işin takibi yapılmalıdır. Başka Azerbaycan'ımız yoktur” şeklinde konuştu.