Asimder Başkanı Gülbey, “Ermeni misyonerler Ağrı'da kilise açtılar”

Doğu Anadolu ve Güneydoğu bölgelerinde Malatya, Van, Muş, Tunceli gibi illerde kiliseler resmi olarak açıldığını ve açık misyonerlik faaliyetleri yaptıklarını belirten ASİMDER Genel Başkanı Göksel Gülbey, “Yıllar önce bir grup Misyonerin Van'ın sokak ve caddelerinde Farsça İncil dağıtırken Emniyet güçlerince yakalanıp ellerindeki çok sayıdaki Farsça ve Kürtçe İncillere el konuldu. Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinden Iğdır'a gelen minibüslerin birinde koli içerisine saklanmış Kürtçe ve Türkçe yazılmış İnciller Iğdır girişinde güvenlik güçlerince geçmiş yıllarda yakalandı. Özellikle Iğdır, Ağrı, Van ve Muş üzerinde ciddi toprak hakkı talep eden Ermenistan devleti ve Ermeni lobisi bu şehirlerde ya terör örgütleri ile yada bazı Misyonerlik faaliyetleri yapan grupları destekleyerek gizli emellerine, sözde Büyük Ermenistan hayalini gerçekleştirmek peşindeler. Bölgede yaşayan insanlarımızda aldığımız duyumlar Ağrı ilinde resmi olarak bulunmayan ama sosyal medya üzerinden Misyonerlik faaliyetleri yapan Ararat isminde kilise olduğu, hatta iletişim için telefon ve E-mail adresi verildiği yönündedir. Ermeniler kendileri için kutsal olan Ağrı dağının etrafındaki şehirlerde planlarını hayata geçirebilecek bazı gruplar aradıkları bugünlerde bu tür yapılanmaların kontrol altına alınması ve yasa dışı faaliyetleri varsa müdahale edilmesi gerekmektedir” dedi.

Bölge gençliği tehlike altında olduğunu ve ailelerin kötü ekonomi koşullarından faydalanarak insanları aklını çelen Misyoner gruplarının bulunduğunu söyleyen Gülbey, “Ağrı ilinin hem terör örgüt PKK hem de Ermeni lobisine hizmet eden Misyoner gruplar için çok stratejik önemi vardır. PKK'nın geçiş noktası olarak kullandığı Tendürek dağları ve İran sınırı bu şehrimizde, Ermeni lobisinin sözde Büyük Ermenistan hayallerinin ana temelini oluşturan onlar için kutsal Ağrı Dağı bu şehrimizde bulunmaktadır. Ağrı Valimiz ve Güvenlik güçlerimiz, ASİMDER Genel Merkezi olarak aldığımız bu duyumların doğrulunu araştırmalı ve yasa dışı bir durum varsa gereğini yapmalıdır” şeklinde konuştu.