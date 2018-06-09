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09 Haziran 2018 12:10

Asimder Başkanı Gülbey: “Ermenistan İran’ı tehtid ediyor”

Uluslararası Asılsız Ermeni İddialarıyla Mücadele Derneği (ASİMDER) Genel Başkanı Göksel Gülbey’ İran’a uygulanan ambargo nedeniyle, ülke ihtiyacı olan malzemeleri Gürcistan’ın Batum limanına getirtip oradan da araçlarla Ermenistan üzerinden transit olarak İran’a giriş yaptığını, bu sayede ambargoyu deldiğini, Ermenistan’ın ise topraklarını kullandığı için izin vermem diye bazı siyasi ve maddi destek verilmesi karşılığında ancak izin verebileceği konusunda tehdit ettiğini iddia etti.

Asimder Başkanı Gülbey: “Ermenistan İran’ı tehtid ediyor”

09 Haziran 2018 12:10


İran İslam Cumhuriyetinin yaptığı silah ve nükleer yatırımlardan dolayı Gürcistan ve Ermenistan devletleri üzerinden geçiş sağlamasını Ermenistan’ın fırsata çevirdiğine değinen Asimder Genel Başkanı Göksel Gülbey, “Ermenistan devleti Türkiye’ye karşı çeşitli terör örgütlerini desteklediği teslim olan veya yakalanan terör elamanlarının verdiği ifadelerle devlet tutanaklarına geçmiştir. Sözde büyük Ermenistan hayaline kavuşmak için her türlü fırsatı değerlendiriyor. İran’ın ABD ve Avrupa ülkelerince uygulanan özellikle silah ve nükleer yatırımlar için makine parçaları gerektiği bilinmektedir. Bu ambargoyu deniz yoluyla getirilen malzemeleri Gürcistan Batum limanında araçlara yükleyerek oradan da Ermenistan üzerinden İran’a giriş yapılmaktadır. Bu şekilde ambargo delinmiş olmaktadır. Ermenistan devletine muhtaç olan İran’a çeşitli siyasi ve maddi destek talebinde bulunan Ermenistan, bu talepleri yapılmadığında topraklarını kullanılmasına müsaade etmeyeceği konusunda İran’ı tehdit etmektedir. İran baskı ve mecburiyet yüzünden işgal edilmiş Azerbaycan toprağı Dağlık Karabağ’a sessiz kaldı mı. 1992 yılında Ermenistan tarafından işgal edilen Azerbaycan toprağı Dağlık Karabağ işgaline sessiz kalan ve bugüne kadar İran’ın Ermenistan sınır kapılarını Türkiye gibi kapatmamasının sebebi acaba bu Gürcistan Batum limanından araçlarla alıp Ermenistan topraklarını kullanarak getirdiği malzemeler mi acaba düşünmeden geçemiyoruz. Ermenistan İran ittifakının sebebi de böylece ortaya çıkmıştır. Asimder Genel Merkezi olarak Ermenistan’ın katliam yaptığı ve toprağını işgal ettiği Müslüman kardeşlerinin uğradığı haksızlık karşında dik durarak savunması ve bu tehditlere boyun eğmeyerek sınır kapılarını derhal Ermenistan’a kapamasını istiyoruz” dedi.




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