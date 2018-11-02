Asimder Başkanı Gülbey: “Ermenista'nın küstahlığı bitmiyor”

Uluslararası Asılsız Ermeni İddialarıyla Mücadele Derneği ASİMDER Genel Başkanı Göksel Gülbey, Erivan şehir metrosunun giriş çıkış kapısının üstüne Türkiye'nin Doğu Anadolu, Güneydoğu ve Karadeniz bölgesinin doğusunu sözde Batı Ermenistan toprağı olarak gösteren fotoğrafı asan Erivan Belediyesi ve Ermenistan devlet yetkililerine tepki gösterdi.

Geçmiş yıllarda Erivan şehrinde çöp konteynırlarının üzerine Türk-Azerbaycan bayrakları yaparak küstahlık yapan Erivan belediyesi ve Ermenistan devlet yetkililerinin şehir metrosunun giriş-çıkış kapılarının üst kısmına Türkiye topraklarını sözde Batı Ermenistan toprağı olarak gösteren fotoğrafı asmaları ikinci küstah hareket olduğunu belirten ASİMDER Genel Başkanı Gülbey, “Ermenistan'da bebek katili ve yüzlerce Müslüman Azerbaycan Türk'ünün kanı eline bulaşmış eski Ermenistan Cumhurbaşkanı Serj Sarkisyan döneminde 2016 yılında çöp konteynırlarının üzerine Türk-Azerbaycan bayrakları çizilerek haddini aşan Erivan Belediyesi devrimle göreve gelen Nikol Paşinyan döneminde de zihniyetin değişmediğini görüyoruz. Erivan Belediyesi şehir metrosunun giriş-çıkış kapısının üst kısmına yaptığı sözde Batı Ermenistan haritası Doğu Anadolu, Güneydoğu ve Karadeniz bölgemizin doğusunda Rize-Artvin şehirlerinde yaşan Hemşin Türklerin de sözde haritada Büyük Ermenistan sınırları içerisine almışlardır. Ermenistan'ın devrik başbakanı Nikol Paşinyan göreve gelir gelmez Türkiye ile sınır kapılarımızı ön koşulsuz açmaya hazırız açıklamalarının bu fotoğraftan sonra ne kadar samimiyet dışı ve yalan olduğuna şahit olduk” dedi.

Ermenilerin sözde Büyük Ermenistan hayaline Gürcistan, Azerbaycan ve İran'ı da sınırları içerisine aldıklarını iddia eden Gülbey, “Ermeniler ve Avrupa'daki lobileri bugüne kadar Türkiye'nin Doğu Anadolu ve Güneydoğu bölgesini sözde Batı Ermenistan olarak adlandırıp istiyorlardı. Şimdi ise Karadeniz bölgemizin doğusunda Hemşinli Türkleri Müslümanlaştırılmış Ermeniler diye adlandırıp onların yaşadığı Rize ve Artvin şehirlerini de Erivan metrosunun giriş-çıkış kapısının üstüne astıkları sözde Batı Ermenistan haritasının sınırları içerisinde göstermişlerdir. Bu açıkça düşmanlık ve işgal niyetini ortaya koymaktır. Aynı işgalci zihniyet Gürcistan, Azerbaycan ve İran sınırlarında bulunan şehirleri de hadlerini aşarak sözde Büyük Ermenistan haritalarında gösteriyorlar. T.C. Dışişleri Bakanlığımız yetkililerini konuyu takip etmeye ve kamuoyunu aydınlatmaya davet ediyor. Bu hataları tekrarlayan Erivan Belediyesi ve Ermenistan devlet yetkililerini ASİMDER Genel Merkezi olarak şiddetle kınıyoruz” şeklinde konuştu.